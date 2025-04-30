科技·人文聯合講座／天道在德不在力：劉伯溫怎看未來

人類社會普遍存在預測未來的慾望，下至庶民，上至廟堂之士、國家領導人，都難掩窺見未來的渴望。面對不可知的未來，不同時代的預言似乎滿足了集體焦慮與個人不安。媒體時常出現的著名預言者有印度神童阿南德（Abhigya Anand）、保加利亞盲人預言家巴巴萬加（Baba Vanga），俗稱「龍婆」。科技時代的廿一世紀，各項預言透過媒體普遍流傳，印度神童、盲人龍婆、諾查丹瑪斯（Nostradamus）的《諸世紀》（Les Prophéties）、李淳風與袁元天罡合著的《推背圖》、劉伯溫《燒餅歌》等預言，往往引發各方關注。

早在遠古兩河文明時代，人們使用飛鳥或者動物內臟來占卜吉凶。《聖經》記載：「因為巴比倫王站在岔路那裡，在兩條路口上要占卜。他搖籤求問神像，察看犧牲的肝。」（以西結書第廿一章）巴比倫王除了求籤之外，也以做為犧牲的綿羊肝臟，進行「肝卜」。羅馬帝國史學家特蘭克維魯斯（G. S. Tranquillus, ca.75-130）在《羅馬十二帝王傳》（De Vita Caesarum）記載著，某人透過「臟卜」預言凱撒將在元老院被刺，不論是否真假，「臟卜」的確延續到古羅馬。殷商時期甲骨文記載著無數卜辭，涉及征伐、狩獵、天候等，占卜成為預測未來的萬靈丹。周文王被囚羑里，取蓍草折為數段，演算八卦六十四爻，從中體驗人生道理與世事變遷，外物對應於自然變動，而有個人感悟，周代的人文思想，取代了商代人對未知世界預言的依賴。

研究者認為，大家渴望知道未來，其實是出於集體焦慮的結果；當集體焦慮高漲，更加相信存在著超越的力量，能主導個人與集體命運，故試圖從中找到答案或指引未來方向。大時代預言是集體焦慮的結果，個人命運的預言出自於內心焦慮。有人堅信法國占星家與醫生諾查丹瑪斯準確預言ＡＩ的出現、教宗方濟各的去世，甚而第三次世界大戰的爆發。台灣民間流傳著兩部預測數百年乃至數千年國祚推移的預言書，分別為《推背圖》與《燒餅歌》。

其實《推背圖》遲至元朝才出現，《燒餅歌》據推測，可能出於明初或清代，或民國初年，兩書都是後人附會前人、幾經添修而成。《郁離子》才是劉基給予政治人物施政和世人處事的建言。劉基，字伯溫，早年專研百家、精通天文，被讚許有諸葛亮之才，四十七歲寫作《郁離子》。劉伯溫初仕於元廷，剛正廉潔，有政聲與奇謀，遭忌不得志而隱遁。《郁離子》成書隔年，朱元璋迎請劉伯溫輔佐。「郁」者，文采貌，「離」為離卦，代表火，「郁離」乃意味文明本身。

他在〈德勝〉一文中指出：「或問勝天下之道，曰：『在德。』何從勝德？曰：『大德勝小德，小德勝無德；大德勝大力，小德敵大力。力生德，德生力；力生於德，天下無敵。」他認為領導人具備德行、善政才能贏得天下，「力」泛指力量或者權力，贏得天下在「德」不在「力」。當今全球各國正處於集體焦慮時期，或許憑藉著智慧的洞悉與對人性的堅信，才能撫平騷動不安的心靈。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）