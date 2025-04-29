兒童疫苗注射 給付應合理化

身為父母都有這樣的經驗，懷著興奮又緊張的心情帶小寶貝去打預防針，興奮的是打了疫苗孩子就更健康，緊張的是孩子又要哭哭。到了兒科診所，要先填一份個資詳細的疫苗注射單，進診間後，醫生先做基本理學檢查，確認身體狀況適合，醫生和家屬共同確認疫苗種類，護理師再調配抽藥，然後再施打。

這樣一支打在孩子身上的針，衛生體系給付多少錢？我告訴各位，一支就是一百塊錢。雖然還會收掛號費，但勞心又勞力的疫苗注射所獲得的報酬，可是遠少於健保看病。

對診所而言，付出的成本更是遠大於表面所見。必須要使用疫苗專用冰箱，一台售價六萬元以上，必須能廿四小時監測溫度，還要有高容量的不斷電系統，至少要三萬元以上，並且需要年度檢查，也經常要汰換。行政作業也十分繁瑣，不但要定期到衛生所領疫苗，並且將疫苗注射的資料詳實登載入國家疫苗系統，因為全台同仁戮力合作，台灣才能保持九十五％以上的疫苗注射率。

打疫苗既然不賺錢，為什麼小兒科診所還要做？答案可能不是因為「愛」，是因為怕病人跑去別間診所打針，然後就不回來了，這就是所謂的「囚徒困境」。衛生機關多年來無視兒童疫苗處置費每劑一百元的不合理，就是利用診所「不敢不打」的心理。相較於日本、南韓的疫苗注射給付，我們可是連人家的一半都不到！

近年來，醫院收不到年輕兒科住院醫師，甚至連兒科院長都需值班。政府以補助住院醫師薪水來解燃眉之急，但是不合理的給付沒有改善的話，終究不會有效果。