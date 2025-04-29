聽新聞
0:00 / 0:00

兒童疫苗注射 給付應合理化

聯合報／ 蔡緯賢／小兒科醫師（新北市）

身為父母都有這樣的經驗，懷著興奮又緊張的心情帶小寶貝去打預防針，興奮的是打了疫苗孩子就更健康，緊張的是孩子又要哭哭。到了兒科診所，要先填一份個資詳細的疫苗注射單，進診間後，醫生先做基本理學檢查，確認身體狀況適合，醫生和家屬共同確認疫苗種類，護理師再調配抽藥，然後再施打。

這樣一支打在孩子身上的針，衛生體系給付多少錢？我告訴各位，一支就是一百塊錢。雖然還會收掛號費，但勞心又勞力的疫苗注射所獲得的報酬，可是遠少於健保看病。

對診所而言，付出的成本更是遠大於表面所見。必須要使用疫苗專用冰箱，一台售價六萬元以上，必須能廿四小時監測溫度，還要有高容量的不斷電系統，至少要三萬元以上，並且需要年度檢查，也經常要汰換。行政作業也十分繁瑣，不但要定期到衛生所領疫苗，並且將疫苗注射的資料詳實登載入國家疫苗系統，因為全台同仁戮力合作，台灣才能保持九十五％以上的疫苗注射率。

打疫苗既然不賺錢，為什麼小兒科診所還要做？答案可能不是因為「愛」，是因為怕病人跑去別間診所打針，然後就不回來了，這就是所謂的「囚徒困境」。衛生機關多年來無視兒童疫苗處置費每劑一百元的不合理，就是利用診所「不敢不打」的心理。相較於日本、南韓的疫苗注射給付，我們可是連人家的一半都不到！

近年來，醫院收不到年輕兒科住院醫師，甚至連兒科院長都需值班。政府以補助住院醫師薪水來解燃眉之急，但是不合理的給付沒有改善的話，終究不會有效果。

疫苗 衛生所 醫師

延伸閱讀

染帶狀疱疹誤信偏方塗藥、喝藥酒 桃市議長邱奕勝樂見帶狀疱疹疫苗補助計畫

周刊報導實驗動物事件 國光聲明強調疫苗生產未受影響

疫苗遭疑老鼠汙染 國光生技：實驗室與生產場所無關

變色疫苗、小鼠亂竄都是國光潭子廠 邱泰源上午才知情

相關新聞

醫師協助死亡的倫理思考

日昨聯合報刊出民意調查，顯示國人高達八十六％支持「醫師協助死亡」，但是許多醫師則對此表達抗拒的態度，這是個值得正視的重要...

兒童疫苗注射 給付應合理化

身為父母都有這樣的經驗，懷著興奮又緊張的心情帶小寶貝去打預防針，興奮的是打了疫苗孩子就更健康，緊張的是孩子又要哭哭。到了...

台灣登革熱防疫經驗 他國可借鏡

登革熱在東南亞至今仍廣泛地呈「地方性流行」，影響兒童健康甚鉅。近兩年全球疫情在南美飆升，台灣經驗正可協助他國防疫。

民調死亡交叉 賴應聽勸

國民黨主席朱立倫在四二六「反綠共、戰獨裁」活動喊出「罷免賴清德」，台中市長盧秀燕說她相信總統有智慧化解執政危機，建議賴總...

荒謬大罷免 台灣危機在大關稅

上周六國民黨與民眾黨舉行的「反綠共、戰獨裁」活動，有人疑惑甚至質疑，為什麼要特別標舉「綠共」這個概念？其實從思想史的內在...

川普2.0百日 空洞口號變領導危機

領導者透過口號可以有力的抓住情緒痛點或願景投射，激起大家對共同目標的渴望，藉此凝聚人心，非常有激勵性。美國總統川普二○一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。