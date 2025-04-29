台灣登革熱防疫經驗 他國可借鏡

登革熱在東南亞至今仍廣泛地呈「地方性流行」（endemic），影響兒童健康甚鉅。近兩年全球疫情在南美飆升，台灣經驗正可協助他國防疫。

台灣自1987年解嚴後，首度於台南、高雄與屏東爆發第一型登革病毒引起的跨縣市登革熱大流行，時任衛生署預防醫學研究所流行病學組組長，以曾在印太區美國海軍醫學研究中心（NAMRU Indo Pacific）累積蚊媒傳染病研究經驗，主導建立「輕症與重症病例全面通報」的監測體系，此有別於東南亞「高度地方流行」（hyper-endemic）國長期僅通報「重症」，奠定我國以「實驗診斷」為核心的科學防疫基礎。

事實上，台灣在登革熱成功防疫經驗，有四強項值得他國借鏡：

一、整合偵測提升公共衛生效益。防疫成功首重「早期偵測」。然而，登革病毒感染者中有許多「不顯性症狀感染者」，未發病卻仍帶病毒，能經斑蚊傳播他人，所以僅靠病患通報，會有漏網之魚，致登革病毒持續在社區傳播擴大疫情。台灣採臨床病例通報、登革病毒血清抗體偵測、病毒偵測、病媒蚊偵測及環境偵測五箭齊發的「整合偵測」，不但及時掌握流行的登革病毒血清型，也能揪出未發病的隱性感染者。同時針對病媒蚊密度高風險區的蚊與環境出擊，能有效阻斷傳播鏈。

台灣登革偵測的特殊處是由防疫實務精益求精。早年推動「半主動偵測」(semi-active surveillance)，即社區出現首例本土病例時，立即對與此病例有流行病學關聯性的接觸者（如鄰居、同學、同事）及足跡重疊者（同觀光景點／晨操公園／夜市等），逐一採血檢測登革病毒IgM抗體，若發現抗體陽性者，馬上疫情調查全盤找出「感染源」，此積極偵測較往昔僅仰賴醫師通報的「被動偵測」，讓台灣至今免於步入如東南亞多國終年有登革熱的「地方性流行」。

2016年在屏東、高雄建立「風險因子為基石」的數位登革偵測系統（digital surveillance），納入每日天氣數據（如氣溫、累積雨量）、地勢低窪區等因子，提升防疫效能。結合感染者數位軌跡或活動史資料進行比對，能算村里風險分數。高雄市更將環境髒亂、乾淨陽性水溝、屋內地下室積水處、資源回收處、屋簷溝等病媒蚊孳生處，作為例行精準防疫查核依據。

台南在2023年大流行後的次年全無本土病例，關鍵在流行季之「前」，積極動員社區鄰里長，徹底執行「病媒蚊孳生源清除」，此策略比「半主動偵測」，更具公共衛生效益。在星星之火，主動趕盡殺絕蚊媒，杜絕後患。

為了向下紮根，高雄市近年推動「社區」診所的「類登革熱與發燒症候群發生率變化」的監測，機場入境的不明發燒旅客續追蹤至社區，又即時掌握各鄰里的「類登革熱病例」是否有攀升趨勢，察看病媒蚊等相關風險因子，以防疫全貌提早前瞻掌控疫情走向。

二、以流行病學發現結果協助防疫。探研1998年台南、2001至2002年高雄及2009年高雄的登革重症，發現若防疫初期失守，經人－蚊－人傳播而擇選複製力強的登革病毒，致流行中、後期易增登革重症。因此一旦發現病例，首要防疫目標是迅速阻斷病毒傳播，期達快速降低重症／死亡病例。

此外，由地理資訊系統（geographical information system, GIS）與統計分析，知防疫宜優先聚焦在有登革熱群聚病例與人口密度高處，尤其是高齡人口數大的高風險區。換言之，在登革病例呈時空聚集熱區的高危險群的防疫格外重要。

三、改進病媒蚊偵測。台灣過去習於仰賴布氏指數評估病媒蚊密度，惜此法對人病例流行的預測力低。2015年台南、高雄等地大流行後，習新加坡之長，以誘卵桶監測病媒蚊變化，並以地理資訊系統繪製病媒蚊／病例／不同血清型登革病毒的分布圖，讓防疫人員即時掌握病例與病毒及環境的時空動態。

在防疫人力不足時，佐以國家蚊媒傳染病防治研究中心的「海豹部隊」專業團隊及無人機、下水道機器人噴藥、監測，有效涵蓋可能的盲區。

四、評估防疫的有效性。當疫情規模過大時，地方防疫人員往往疲於奔命，依台南2015年的成功評鑑防疫經驗，以最小統計區的「里」為每周追蹤評估，一旦某里的病例數未降，即刻追查未發現的感染源，因此在該年冬季降臨「前」，防疫已成功達標。

綜言之，台灣的登革防疫經驗可助他國降低重症與死亡。