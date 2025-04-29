川普2.0百日 空洞口號變領導危機

領導者透過口號可以有力的抓住情緒痛點或願景投射，激起大家對共同目標的渴望，藉此凝聚人心，非常有激勵性。美國總統川普二○一六及二○二四年選舉時「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號，讓全球印象深刻，也讓其獲勝。

美國廣播公司新聞網（ABC）及美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普即將迎來就任百日，民調顯示，其支持度不但是近七十年來歷任美國總統中最低，甚至比其第一任期的支持度還低。其中關稅問題、移民政策、俄烏戰爭、削減政府人事與經費等重大政策，不但尚未有實質成效，還動搖了盟友間的信任，更引發股市波動和物價上漲等問題。競選口號未能兌現，未來情勢也難以預期，許多民眾對其所代表的願景逐漸失去信心。

運用簡潔有力的口號，把複雜問題濃縮為一句話，有利快速溝通核心訊息且易於傳播，讓群眾容易記住。但另一方面，口號是一種公開的承諾，愈簡潔有力，代表承諾愈明確，也愈容易被檢驗。

許多領導人運用口號來喚起認同，選舉時口號喊得震天價響，口號一出，常召喚出大批的追隨者，藉此鞏固自身的支持基礎。

說得動聽固然展現領導魅力，但做不到時，即非常容易演變為領導危機，被嘲諷為口號領導。當選後，一旦群眾發現口號變成空洞的宣示，缺乏策略與行動計畫支撐，政策無法實現，信任危機便會迅速浮現，進而損害領導者的威信。

這也顯示，口號並非靈丹妙藥，其效力非常短暫，一旦無法應驗，便容易引發群眾、媒體與異議者的放大檢視。口號喊得愈響，執行成效愈容易被追究與對照。

川普團隊在兩次成功當選的選戰中，都用口號成功打造出有效的文宣，也塑造出選舉的主流意識；藉此意識的持續凝聚，將川普形塑為強人甚至是未來的救主。選後，選舉時的口號被視為認同理念的二分法工具，政府成員在面對立場問題時為表示忠誠，必須不假思索的追隨。

當強人的意識凌駕一切，將不可避免的弱化組織解決問題與回應挑戰的能力，許多複雜的問題會被過度簡化且迅速定調，也會壓抑內部不同的聲音、排擠專業意見，扼殺多元討論的空間。長期下來，將削弱政府的施政能力與理想，難以具體改善實際困境，遂可能引發一連串的治理危機並帶來民眾反噬，川普施政百日的民調，便是最好的警訊。