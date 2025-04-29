醫師協助死亡的倫理思考

日昨聯合報刊出民意調查，顯示國人高達八十六％支持「醫師協助死亡」，但是許多醫師則對此表達抗拒的態度，這是個值得正視的重要議題。

民國七十五年，我是陽明醫學院醫學系在台北榮總實習的醫學生，有一個月，奉命每天下班前，要到東院區地下一樓的某病房，幫忙那些長期臥床，且已經失去意識的病人換鼻胃管。在其他病房忙完後，按照護理師的指示，逐床作業。工作時，看著這些所謂的「植物人」，我的內心百感交集，覺得他們幾乎被社會甚至家人遺忘；這根餵食管，幾乎是他們與世界唯一的連結，不知道這樣活著，意義何在？

服完兵役，進入某醫院擔任內科住院醫師期間，曾經顧守加護病房，許多病情嚴重的患者，需要插管並且依靠呼吸器幫忙維生。印象最深的是一位員工的母親，大約七十歲左右，因為中風失去意識，無法呼吸，根據電腦斷層顯示的腦部病變，顯然已經無法恢復意識，但是因為她身體其他臟器功能尚可，若是持續透過機器協助，應該可以長期延長生命。每次加護病房探病時間，見院內那位女同仁進來探望母親的樣子，真的令人動容。只是，所有人都知道，這是另一個要用珍貴醫療資源所維繫的「人情」。在當年沒有健保的年代，沒有任何人敢告訴自己的同仁，這樣下去不但費用昂貴，也是沒有意義的。

將近四十年過去了，醫療技術日新月異，不少當年無法醫治的病症，今日都很成功的被控制得很好。健保創立了，解決眾多家庭因病窮困的窘境。少子化成為趨勢，人口急劇老化；失去意識無法恢復的人，恐怕只會多不會少。我後來出國留學，返國後進入精神醫學領域，主要執業重點已經與這些植物人的照護無關。但僅靠著想像，也知道應該還是有不少這樣的案例。

「醫助死亡」是意識清楚的人，在醫師協助下選擇「主動」立即結束生命；所謂的安樂死，則是針對有意識或者無意識的人，在醫師注射致死藥物之下「被動」提早離世，這兩種狀況，都有著加速死亡的倫理意義。

撤除無意識病人的人工維生機制，無論是脫離呼吸器，甚至簡單的移除鼻胃管（這是沒有受過訓練的一般民眾都可以進行的動作），則是讓原本在自然狀況下無法生存的人回到原初的狀態，無法呼吸者當場就會死亡；可以呼吸但無法飲水進食者，則會在數小時、最長一周後自然凋亡。這樣做幾乎沒有任何倫理爭議，只是取決於家屬的情感抉擇。

身為醫師，我認為後者爭議不多，也可以大幅減少更多的無謂資源浪費。如果普遍施行，再來考慮讓醫師們掙扎的「醫助死亡」，不是更合理嗎？