科技‧人文聯合講座／關稅、貿易平衡和工業水準的平衡

任何一個國家當然都希望國際貿易是平衡的，也就是說，不要只有輸入而沒有輸出。台灣對美國貿易是順差，對中國也是順差，對日本卻一直是逆差，而且逆差的數目相當龐大。大家一定會問，為何會這樣？

日本在半導體工業的設備和材料都相當領先，我國要發展半導體工業，也就因此輸入了大批日本的設備和材料。日本在工具機的領域中也有很大的成就，我們為了要使自己的工業產品相當精密，也就因此輸入了日本的精密機械設備和零組件。我們對日本的逆差，與關稅沒有任何關係，不論我們對日本課多少的進口稅，這種逆差仍然絕對會存在。

雖然我們對日本是逆差，可是這種逆差卻使得我們對很多別的國家有順差，所以我們對於貿易的平衡必須有宏觀的看法。以目前的情況來說，我們對日本的逆差並不是一件十分可怕的事；因為日本在精密工業上是一個非常領先的國家，我們對他有逆差是很自然的。

我國對日本的貿易逆差，是由於日本在很多工業技術方面領先我們，也就是說，我們有一個工業技術上的差距，這個差距值得我們提高警惕。我們不僅對日本有這種差距，其實我們對很多先進國家也都有這種差距；也可以說，在工業水準方面，我們對很多先進國家是逆差的。

我們當然應該注意我國的貿易平衡問題，政府絕對有義務要使我國的產品可以外銷到世界各地。如果我們的國際貿易出了問題，會立刻影響到國人的就業，對我們的經濟當然是不利的。但是除此以外，政府更應該注意我國和先進國家的工業水準差距。

工業水準的逆差如果非常嚴重，對國家安全是不利的；反過來說，如果我們能夠縮小在工業水準上的逆差，工業產品就會有更好的競爭力，整個國家也就有更高的競爭力。工業水準逆差的減少，會使我國的輸出更好，也當然有助於我們的經濟發展。

國人應該有一種志氣，那就是，我們要有很多幾乎是獨霸全球的工業產品。如果真的如此，關稅對我們就沒什麼影響力了。當然，在短期之內我們不大容易到達這個境界，但是如果我們的確有這種野心，也有這種信心和耐心，我們就可能成為像日本、德國和瑞士這樣的國家，他們的工業產品常常是很難取代的。

讓我們捲起袖子努力吧！希望我們在「工業逆差」方面可以有很大的進步。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）