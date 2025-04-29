民調死亡交叉 賴應聽勸

國民黨主席朱立倫在四二六「反綠共、戰獨裁」活動喊出「罷免賴清德」，台中市長盧秀燕說她相信總統有智慧化解執政危機，建議賴總統五二○宣示「未來三年任期將專心國政」。對於剛愎自用、鮮少察納雅言的賴清德，在最新民調出現執政滿意度低於不滿意度的「死亡交叉」下，不知會否「從善如流」？

賴清德上任十一個月餘，可謂是治國無能、一事無成，之所以如此，乃是賴清德的好鬥性格所致。對內鬥在野、對外鬥對岸；對在野立委發動大罷免，意圖翻轉朝小野大劣勢；對大陸則稱之為「境外敵對勢力」，意圖以反中、仇中為大罷免添柴火，心心念念都是政治操作。

對在野與大陸擺盡鬥雞的高姿態，不過對於美國，賴清德卻是另一副低三下四的面目。

在川普未宣布對等關稅之前，賴清德即主動送上台積電前往美國投資千億美元的大禮，希冀討得川普歡心，結果「賴本將心向明月，奈何明月照溝渠」，川普非但未對台灣有一絲善待，反而課以卅二％的高關稅，令台灣人民心寒；但賴清德還是「以德報怨」，非僅未曾據理力爭要求降低，反而聲稱將以零關稅「回報」川普的卅二％，這種被人打左臉還奉上右臉的阿Ｑ作風，真是叫人嘆為觀止，難怪有人嘲諷是卑躬屈膝。

如果，賴清德對大陸及在野黨也能如此「謙恭有禮」，相信台灣不但朝野同心，台海也不會波濤洶湧、險象環生；「護國神山」不必遠去美國設廠，台灣也不必擔心川普高關稅風暴。

基本而言，國家元首應具備誠信、寬厚、謙遜、有願景與良好溝通能力等特質，賴清德上任近一年，國人顯然看不到這些特質，這也是他主政滿意度每況愈下之故。

川普的高關稅風暴何時落幕，無人說得準，對於台灣經濟將是隨時可能引爆的不定時炸彈，包括中經院、台經院都下修了今年國內經濟成長率的預測值；中經院與台經院都預估，即使最樂觀的情況，今年台灣的經濟成長也保不了三％，最悲觀的情境則是中經院預估恐趨近於零。

若此，賴清德真的需要專心治國，並與在野及對岸和解，勿再搞大罷免，也勿再挑釁大陸，應讓台灣休養生息。

賴清德雖以少數當選總統，但他終究是全民的總統，而不只是民進黨的總統，更不是「台灣國的主人」，他必須改變執拗性格，調和朝野、團結全民，放棄仇中與大罷免，如此方能扭轉民意的支持。

呂秀蓮前副總統呼籲賴清德勿介入大罷免，以維持總統高度，結果淪為「狗吠火車」；盧秀燕這回勸解賴清德專心治國，會是狗吠火車、對牛彈琴？還是賴總統將痛改前非？就待五二○答案揭曉。