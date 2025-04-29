荒謬大罷免 台灣危機在大關稅

上周六國民黨與民眾黨舉行的「反綠共、戰獨裁」活動，有人疑惑甚至質疑，為什麼要特別標舉「綠共」這個概念？其實從思想史的內在理路角度來說，這是很合理的發展，當你理解何謂「綠共」，就能知道「獨裁」是什麼意思了。民進黨政府沒有具體直接的證據，卻接連約談甚至羈押在野黨領袖、在野黨幹部甚至領銜連署民眾，運用媒體醜化異議人士，我們的民主政治已受到嚴重威脅。

最直接的現象，莫過於執政黨指控反對者（六成的藍白支持者）為「中共同路人」，然而，目前被逮捕的共諜卻多藏身於府院黨，變成執政黨打臉自己，這就是「反綠共」的由來。當不支持執政黨的都變成「境內敵對勢力」、原本「百分百的言論自由」變成以台灣獨立為前提才能有言論自由，難道不是民主政治大幅衰退的現象嗎？

個人覺得「綠共」是個很奇怪的概念，但問題的癥結卻來自民進黨；要大家「反共」，卻同時汙名化當年反共保台的蔣中正，弔詭的是，常見政客還標舉蔣中正反共的「佳言」，用來攻擊反對者卻完全不顧其時空背景，這種做法能讓人心服口服嗎？當前到處瀰漫草木皆兵的恐懼，真正引發民眾憤怒的是，此刻大家的處境跟「你們所描寫的大陸社會」究竟有什麼不同？

賴清德總統說：「如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。」當前在中華民國治權範圍內，讓人民言論自由被緊縮的是民進黨政府，人民當然要來景福門抗議，為何要去天安門抗議？顯見賴總統並沒有把反對者當成自己的國民。

今天大家的共識應是「反台灣納粹化」。如果台灣社會已經簡化成「綠」與「非綠」的二元對立爭鬥，人心嚴重撕裂與不安，實非國家之福，但走到今天這種局面，是誰造成的呢？立委才剛當選滿一年餘就要面臨罷免，本身充滿荒謬。觀察四二六的遊行人數，「大罷免」真有可能成功嗎？此刻的大問題不是大罷免，而是來自美國的「大關稅」，產業正面臨存亡重大危機，國家禁得起這樣持續空轉？

內政部長劉世芳說「要讓賴清德做台灣國的主人」。國民黨朱立倫主席說「賴清德正在台灣進行文化大革命」；民眾黨黃國昌主席說「人民才是國家的主人」。賴清德身為總統，只有回歸「中華」與「民國」，認真當人民的僕人而不是主人，才能坐穩自己的位子。賴總統更應嚴肅思考，「立委的大罷免」不見得全然對民進黨有利，如果重選或可讓更多「非綠」候選人當選立委，到時就有可能真會發生「總統的大罷免」了。