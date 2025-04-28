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426抗爭 凸顯大罷免危害

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任（新北市）
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影

「四二六反獨裁」抗爭，可謂是民進黨再次執政以來，藍營主導之最大規模抗爭運動。相較於民進黨前主席施明德主導的倒扁紅衫軍運動，此次抗爭對執政未及一年的賴政府是當頭棒喝。民進黨對藍白極限壓制，歷史發展正是如此嘲諷，昔日國民黨威權黨國體制壓制反對黨；民進黨身為反對運動先驅，今日卻淪為舊時批判之形象，印證絕對權力造成絕對腐化。

權力需要制衡與監督，然無論是倡議倒閣、反「惡罷」還是抗爭遊行，皆無法對制約賴清德總統權力產生實際效果，此為憲政體制規範因素使然；不過，此抗爭運動具有整合藍白反對勢力的作用，並凸顯司法不公。就整體政治效應來說，仍有以下轉變可供觀察。

首先，重新整合團結國民黨內部，有助重新凝聚藍營渙散的士氣，尤其對在罷免戰陷於非常不利局面的藍營而言，藉由民眾抗爭倡議反罷免，在公共領域重新取得發言權。這具備凝聚國民黨內部之作用，團結從中央到各地方執政菁英，凸顯國民黨在面對民進黨極限施壓下，必須團結進行危機動員、共同抗擊。

其次，促進國民黨及許多公民團體合作，這象徵著國民黨重新擁抱及連結公民社會。國民黨要重新從公民社會中，奪回國家與社會發展路線之話語權及主導權，從被動消極轉向主動積極。

再者，阻礙民進黨藉「大罷免」取得完全執政，或可挫敗民進黨運用「選區四分之一民眾」支持即通過罷免的低門檻。綠營算計，只要在重新改選的區域勝選，取得超過二分之一席次即可完全執政，改變朝小野大的被動局面。此次民眾抗爭效應，可降低民進黨意圖完全執政的機會。

最後，凸顯司法獨立及公正問題。由二大反對黨動員民眾抗議司法不公，凸顯民眾對司法獨立、公正角色之疑慮；面對民進黨主政後的壓制，使得原本在總統大選中分裂的藍白重新組合起來。儘管藍白對倒閣議題看法不一，但在「反惡罷」議題上頗為一致。

當前國民黨政治菁英們，不僅面臨地方首長、立委民代等恐被停職；且在「反惡罷」運動中，不僅宜蘭縣黨部連署書被扣押、基層志工遭搜索，甚至台北市黨部主委黃呂錦茹也已遭羈押禁見。至於民眾黨前主席柯文哲被司法關押，則是民選總統候選人及六都市長卸任後首例，民調顯示民眾對柯案是否受到公正審判，持兩極化意見。

如同台大前校長管中閔高喊「台灣人民站出來！」展現絕大多數人民反獨裁、要和平期待。面對綠營發起「大罷免」，在危機意識下催出集體政治動員，激勵更多藍白營及中間選民支持者出來投票、降低大罷免影響。

賴清德主政後，不僅被批判運用司法手段整肅政治異己，同時汙名化主張兩岸和平交流者為「親中賣台」、「在地協力者」，以此做為「大罷免」的正當性藉口，這恐將惡化台灣政黨政治、挑起族群對立、扭曲國家認同。在這樣治理下的社會，不但更難有「台灣共識」，反而是一個充滿矛盾、對立、及衝突加劇的斷裂社會。

國民黨 民進黨 罷免

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