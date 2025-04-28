對抗獨裁政府 藍白必須合作

廿六日，國民黨號召群眾走上凱道對抗獨裁，民眾黨也動員支持。這場凱道抗議，除了讓支持者宣洩積壓的不滿，更重要的是，它應被視為藍白攜手抗綠的重要起點。

「館長」陳之漢的現身與韓國瑜的擁抱，讓群眾既振奮又動容；當「館長」在台上哽咽、大喊「把自由還給台灣」；當民眾黨主席黃國昌振臂高呼「這場針對大獨裁的罷免戰，我們參戰到底！」群眾歡聲雷動。台下舉牌者高舉「綠色威權」、「今日柯文哲，明日任何人」、「反綠共、戰獨裁」等標語；藍白支持者站在一起，主張毫無衝突，從一月的「釘孤枝」到四月的「戰獨裁」，兩大在野力量其實可以非常接近。

「分則兩敗」，藍白都曾有過慘痛經驗。過去藍營抱持本位主義，白營則以新興政黨自居、輕視「老政治」；但在賴政府動用國家機器打壓異己，透過檢調清算、一步步收攏權力面前，這些「堅持」都顯得蒼白無力。民進黨與側翼想要殲滅的不只是柯文哲與民眾黨、不只是青年連署領銜人；林岱樺遭約談、陳水扁被出征，這是「非我族類，其心必異，雖遠必誅」。

台灣選舉多採單一席次選區、相對多數決，本質上就是對現任者的「不信任投票」；最理想的目標不是宣洩情緒，而是以集體行動阻止不適任者繼續掌權。若因情緒分裂而各自為戰，只會分散票源，讓對手坐收其利。二○二四年總統大選，藍白之間的猜忌與角力歷歷在目，一場本應凝聚共識的合作，最終卻因傲氣與面子而破局；讓六成期待政黨輪替的民意落空，卻成全了賴清德掌握國家機器的野心，開始了對政敵的鬥爭。回想當初藍白「六點共識」中，民眾黨本可主責制衡，如今法務部卻成為追殺民眾黨的打手，這樣的轉折令人無限感慨！

隨著民眾黨宣布參戰，藍營雖戰局險峻，但士氣可望提振。從先前基隆市長謝國樑罷免案可見，罷免投票本質上就是基本盤的硬戰。在綠營全力動員下，罷免門檻早已非難事；至於中間選民，罷免投票的意願本就低迷，成敗將取決於國民黨如何動員基本盤投下不同意票。以二○二四年不分區立委政黨票為粗略衡量基礎，藍營情勢更為險峻。若罷免戰淪為藍綠對決，白營與中間選民卻置身事外，則藍營守勢更加艱難。白營政黨票在各地平均仍有超過兩成得票，將成為決定勝負的關鍵助力，只要藍白冷靜思考，明白彼此利益實際上緊密相連；一可保住國會，更可避免民眾黨從關鍵少數淪為被民進黨欺壓的小黨。

藍白默契的培養，還將決定二○二六縣市長選舉的格局。藍白若合，甚至連翻轉早已成為民進黨禁臠的台南市，都並非不可能！二○二二年謝龍介僅以約百分之五得票率惜敗；二○二四年，藍白政黨票在台南市合計已經超過民進黨，台南尚且如此，其他縣市更可引以為鑑。還有更遠的戰場在二○二八年，藍白已無重蹈二○二四覆轍的本錢；唯有持續合作，累積信任與默契，台灣才不會再讓少數民意化為威權壓迫。藍白主事者任重道遠，必須展現政治智慧，而現在就是開始的時刻！