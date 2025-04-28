呼籲賴政府：氣候變遷近況及因應之道

近日報載，賴總統聲明二○五○年「淨零」。但民進黨執政期間，已不知有多少次的言而無信。為防民進黨政府減緩氣候變遷的績效虎頭蛇尾，是故特就氣候變遷議題提出些呼籲。

氣候變遷直接影響全球人口的生計，導致生物多樣性衰退及氣候更劇烈變化；諸如氣溫升高造成的死亡人數已在節節升高，並早已超過被凍死的人數，氣溫上升直接導致乾旱。根據二○二四年「科學」期刊的報導，世上有超過四十億人缺乏安全飲用水，許多地下水都已遭受化學肥料、農藥及糞便的汙染；乾旱又易引發日益增加的森林大火，更加速農作物生產力的衰退，以致無法趕上人口年年增加的糧食需求。

二○一五年聯合國氣候變遷大會通過的「巴黎協定」，示警全球務必通力合作，勿讓氣溫比工業革命時期升高超過攝氏一點五度；然而二○二四年「歐盟哥白尼氣候變化服務中心」探測的氣溫，卻已超過攝氏一點六度。溫度升高會引發更強的風暴和其他極端天氣事故，如暴雨、雷暴及熱帶氣旋；海洋也隨之暖化，對生物構成威脅，且較溫暖的海水吸收二氧化碳的速度較慢，於是加速大氣增溫。

當氣溫上升突破攝氏一點五度時，乾旱期導致全球野火面積增加四成一；主要糧食如小麥、稻米、玉米和大豆的產量均會下降。以小麥為例，平均溫度上升攝氏一度就會減產四二○○萬噸。世界人口逐年增加，至二○五○年，糧食的需求量必須較今增加五成九至九成八始能滿足需求，否則到時飢餓人口將超過十億人，營養不良的也會高達廿億人。

蔡英文執政時的環保署長李應元，曾向「聯合國氣候變化綱要公約」秘書處承諾，於二○二○及二○三○年達成溫室氣體排放總量比，依序分別各減少三成與五成。但於二○二三年二月公布施行的「氣候變遷應用法」中，卻將二○三○年的溫室氣體排放量標準減量為三成；行政院於二○二二年底公布之二○三○年「國家制定貢獻目標」為二成四左右，均低於民進黨當初承諾的五成。

能源是台灣溫室氣體排放量最大的根源，而農業的排放量自一九九○年至二○二○年的量皆係百分之二左右。為促使二○五○年能達到淨零目標，首先，政府在能源政策方面必須面對事實，重新調整能源發展策略，為振興社會經濟及國家工商產業並兼顧民生需求。其次，至少在農業領域應依照歷屆「聯合國氣候變遷大會」的結論，實施有機農業及植樹造林。城市農業對環境綠美化及溫室氣體排放也具有相當貢獻，如綠建築，在街道、空地、校園、屋頂種植花木蔬果，美化城市亦可降低空氣汙染、高溫及噪音，並將有機廢棄物資源化。

二○二二年「聯合國永續發展目標」之 「永續發展解決方案網絡」倡議「大學校園淨零計畫」，藉由大學的帶領及示範功能影響社區甚至全社會。總之，減緩氣候變遷是眾人之事，所謂「眾志成城」，正好適用於解決氣候變遷的挑戰。