供電壓力近逼 非核家園風向變了？

核安會主委陳明真曾在二○二二年投書媒體，指出綠電發展進度落後，核電廠及火力發電廠陸續關閉，擔憂未來供電不穩，建議二○二五年非核家園延後至二○三五年。陳明真四月廿四日在立法院被立委問到是否仍認同自己過去的建議，他先是表示能源問題涉及國安議題，經立委多次追問，坦言非核家園延到二○三五年可以減輕供電壓力。

媒體報導因核三廠二號機即將在五月十七日除役，核電延役之修法是否通過，備受各界關注。環境部長彭啓明表示，之前在「總統府全社會防衛韌性委員會」討論時，委員們認為站在國家安全的角度應保留核能，中央「沒有非核家園信仰」，非核家園也「不是行政團隊的神主牌」，政府的態度是「很開放的」。

短時間內，連續兩位閣員挑戰執政黨的「非核家園」黨綱，是否很不尋常？賴總統上任後是否早就想修正非核政策？

新境界文教基金會副董事長、也是和碩董事長的童子賢，儼然成為推動核電的苦行僧。童不辭辛苦、不計毀譽四處演講，強調核電對台灣的重要性，大聲疾呼修正「非核家園」政策，筆者極為欽佩。

中研院前院長李遠哲也改變過去的反核立場，李遠哲目前擔任「總統府國家氣候變遷對策委員會」顧問，他支持童子賢的擁核立場；他說核能雖危險，但比起溫室氣體排放造成人類滅絕的大災難，「目前還是有需要的」。

李遠哲還說「童子賢並非放大砲，而是真心話」，台灣社會必須改變，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力」。他明白賴有壓力，但是希望賴能帶領國人走向好的路。筆者舉雙手贊成。

其實，筆者很早就感覺賴清德對非核政策頗有彈性，二○一八年「反二○二五年廢核公投」過關後，時任行政院長的賴清德在第一時間即表示會順應民意，尊重公投結果，表示依照公投結果，不再設定二○二五非核家園期限。

當時的經濟部長沈榮津在公投後，也鬆口二○二五年會「缺電」，指除節電、綠電外，要把核電納入整體思考，並於公投後二個月內對外提出新能源政策，指示台電就核三兩部機組延役進行評估。可嘆蔡英文有不同意見，只得叫停。

修正非核家園政策很重要的原因，即台灣面臨缺電危機。為應付缺電，兩年前台電決定大林五號機及興達一號機，在除役後不拆除，改為緊急備用機組。台電也規畫台中電廠現有五到十號燃煤機組將提前除役，但除役後不拆除而轉為備用；政府更決定核二、三廠四部機組除役後不拆廠。

「除役不拆廠」是全球極少見的作法，配套措施極複雜，但台灣不得不推動，顯示缺電危機之嚴重。兩位閣員一前一後提出修正非核政策，很顯然風向已經變了；衷心希望政府能修正非核政策，使台灣脫離缺電危機。