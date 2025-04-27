川普莫忘教宗的和平工具說

全世界天主教會的領袖，西方精神世界的標竿，熱愛和平、同情弱勢人群的方濟各教宗，在耶穌基督復活節期間逝世，全球愛好和平的人士，同聲哀悼，惋惜！

梵蒂岡昨天舉行葬儀，美國川普總統親自前往羅馬參加。作為「全球和平志工」的我，想趁這個機會，再向川大總統進一言，勸他以行動實現方濟各教宗對他作和平「工具」的期望，以慰教宗在天之靈。

記得二○一七年五月卅一日我曾經首度為文，以「教宗的話，川普要聽」為題，建議川普總統於那年五月廿四日在接受教宗所贈刻有橄欖枝的大獎章，盼他成為推動世界和平的「工具」之深意，並希望川普不要獨斷專行，到處挑釁，把「美國優先」視為理所當然的普世價值，強加於人，忘了真正符合全人類福祉的「普世價值」，是世界各大宗教共同追求的「人類要和諧團結，世界要和平安定」。

川普總統不為所動，反而變本加厲。兩年後的二○一九年二月十二日，我又以「當教宗開始對川普說重話」為題，提醒他注意教宗善意的忠告，改弦易張，勿再以「美國優先」為藉口，不僅在美、墨邊界建造「大圍牆」，斷絕宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的美援，阻止這三個中南美國家的移民，而且片面宣布退出攸關人類生存發展的「巴黎氣候協議」、美蘇和解的「中程飛彈條約」及約束伊朗發展核武的「核協定」；甚至片面發動了影響全球經濟發展的「貿易戰」，無異啟動了新冷戰，破壞世界和平。

今年一月廿日川普再次就任美國總統後，俄烏戰爭迄無跡象顯示如願在短期內結束，但就任不到百日，又發動針對世界各國「對等關稅」的貿易戰，一場不見刀光劍影的第三次世界大戰正在進行中。去年聖誕節期盼「與自己和好，能夠彼此和好，甚至與我們的敵人和好」的方濟各教宗卻走了！

我們誠摯希望身為基督徒的川普大總統，毋忘愛你的鄰人、愛你的敵人—為蒼生著想，真正作締造世界和平的「工具」。