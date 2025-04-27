大屋頂下／皈依中華民國 借旗上市的台獨末路

綠營在凱道舉行「守護台灣拒絕統戰」大罷免集會，會場出現中華民國青天白日滿地紅國旗與綠色台灣獨立鯨魚旗兩幅大旗同框的場景，迎風獵獵，震動視聽。

集會主持者說：全世界都認為中共最有可能攻台的時間是二○二七年，只有消滅國民黨、罷免舔共的藍委，才能拯救中華民國。並率眾高喊：「剿滅國民黨！反舔共！驅內賊！」

賴清德操弄大罷免，主要目標是要解構政黨政治、摧毀國會制衡，翻轉立法院「朝小野大」的困境，亦即意圖實現「總統政變」。

但是，如今綠營的大罷免論述，卻企圖掩飾「總統政變」的汙穢操作，轉而將這場醜劇說成是「拯救中華民國」的運動。其整體論述邏輯如下：

①中共在二○二七年攻台，這是新版「芒果乾」。②必須「拯救中華民國」。③國民黨立委皆是舔共賣台，是「中共同路人」。④因此，必須一概罷免。⑤這場大罷免，就是「反共剿匪／清除內奸／消滅紅委」。

主持者說，國民黨已經不配中華民國這四個字，並呼籲群眾要把中華民國的神主牌拿回來。言下之意是：我們要「拯救中華民國」，我們才配中華民國這四個字，我們要奪回中華民國的神主牌。形同宣示：今後，中華民國的神主牌，就要供奉在台獨的正廳了。

一時間，台獨皈依了中華民國？

先忍住，以上這些說法還不夠奇異，還不夠可笑。

一位賴清德的至親綠委漏夜發文說，國旗與台獨旗同框的畫面，是「台派（他居然不敢說台獨派）與中華民國派的集結，共同建立了反共的共識」。

這名綠委說：「有一群人（是指國民黨及其支持者吧），幾十年來利用她（中華民國）的名字，宣稱這是他們創立的國家，所以除了他們，沒有人可以代表這個國家（現在，台獨可以代表這個國家了？）。而他們現在要利用中華民國做的最後一件壞事，竟然是消滅她（中華民國），將她送給那年把中華民國趕到這個島上的人（中共）…。」

留心，最後一句令人熱血澎湃到噴飯的結語要來了。他說：「於是，另一群真正深愛她（中華民國）的人出現了（民進黨？台獨？發動大罷免者？），誓死捍衛她（中華民國）。」

如此，場內的口號及場外的闡釋，出現了明確的交集。亦即：國民黨正在消滅中華民國，欲置中華民國於死地；反而是民進黨及台獨是要「拯救中華民國」。因為，民進黨及台獨是「一群真正深愛中華民國的人」，「誓死捍衛中華民國」。

怎麼會有如此奇異可笑的論述？綠營知道，若要明火執杖打著「總統政變」的號召來推動大罷免，非但吃相難看，亦不能贏得共鳴。因此，就要拉高訴求。首先，製造「芒果乾」，中華民國要滅亡了，再將國民黨立委指為志在消滅中華民國的「中共同路人」，因此為了「拯救中華民國」，就必須實現大罷免。在大罷免架構中，民進黨及台獨才是「一群真正深愛中華民國的人」。

如此這般，大罷免就從「總統政變」的醜行，陡然昇華至「誰要消滅中華民國？／誰要拯救中華民國？」的高度。

然而，民進黨從「顛覆中華民國」的台獨論述，如今居然一八○度翻轉至「拯救中華民國」的論述，不啻已公開呈現出台獨的虛偽與末路。

場內要「拿回中華民國的神主牌」，場外要「真正深愛中華民國」，皆在顯示，台獨要「正名制憲／消滅中華民國」的妄想已推車撞壁，反而倉皇回過頭來要搶奪「中華民國」的神主牌及話語權。這是台獨理論與實踐皆已破滅的徵兆，欲蓋彌彰。

這次集會以「後太陽花」為主體。他們超越前輩，發明了「拯救中華民國」的怪論奇想，雖是權謀操作，卻也反映了他們深知「中華民國」的根底深厚。場中高舉台獨旗附隨中華民國國旗，其實是台獨逃不過中華民國的手掌心，甚至可以解釋為台獨終究必須皈依中華民國。

然而，「中華民國」與「台獨」的區別，絕非只是高舉一面國旗的「借旗上市」即可做到。

那名綠委說：「有一群人，幾十年來，利用她（中華民國）的名字做盡一切惡事。」

這樣的評論是不公平的，是喪心病狂的。國民黨幾十年的治理雖有缺陷及遺憾，但且不說台灣今日的一切成就都是奠基在國民黨治理的年代，包括台積電。只說一件事，若非蔣經國的「解嚴／交流」，台灣就絕無可能經「寧靜革命」體現民主政治，亦絕無可能將兩岸關係轉入「和平競合」。難道蔣經國的「解嚴／開放」也是國民黨借中華民國「做盡的一切惡事」嗎？請問這名綠委：你要不要臉？

相對之下，民進黨玩了幾十年的台獨，猖獗作祟，要消滅中華民國，如今卻居然改口稱自己是「另一群真正深愛中華民國的人」，豈能如此恬不知恥？

藉大罷免企圖「總統政變」當然是醜事，但將大罷免偽裝成「拿回中華民國神主牌／拯救中華民國」的聖戰，更是無恥之尤。賴清德必須誠實面對當下的政治危局：

大罷免上升到「誰要消滅中華民國？／誰要拯救中華民國？」的高度，可謂是理所應然，勢所必至。因為，當前的困局，正因賴清德頑固堅持其台獨獨裁統治、而異議反對者堅決抵抗其台獨獨裁所致。不辯明「台獨vs.中華民國」的是非利害，無以化解今日危局。

國民黨與民進黨的主要差異，就是民進黨主張以台獨消滅中華民國來對抗中共，國民黨則主張以堅守中華民國來與中共抗衡。這是兩黨兩岸政策的根本歧見，必須在國際及兩岸滾動情勢中，經由民主激盪建立可進可退可攻可守的兩岸方案，而不能用消滅國民黨、消滅政黨制衡的方式，來維持賴清德的台獨獨裁治理。

等到消滅了國民黨或國民黨無足輕重之時，那就是台獨與民進黨知道唇亡齒寒之日。

陳水扁給賴清德的諍言若歸結成一句話，就是：不能只用一句「異議者皆是中共同路人」就來扭曲民主、踐踏民主。

陳水扁說：尹錫悅若早知道，只要比照台灣（賴清德）辦理就好，還何必搞戒嚴？這句話，是對賴清德的恭維或譏諷？

昨天四二六的凱道滿目青天白日滿地紅的國旗海，對照四一九的一面台獨旗卻用一幅國旗來遮羞。孰正孰邪？孰是孰非？

賴清德，別再「借殼上市／借旗上市」，自欺欺人。猛回頭，老老實實地回歸「原真中華民國」，好自為之。