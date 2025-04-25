借鑑日本 確保關鍵技術根留台灣

近日立法院舉行「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，焦點議題是，在美國川普政權高關稅的壓力下，我國台積電半導體等高科技廠商被迫赴美投資，可能會導致關鍵核心技術流失的風險。雖然經濟部訂頒「公司國外投資處理辦法」第六條規定，公司對外投資若有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等六種情形，將不予核准申請，但該辦法欠缺明確審查標準，況且對於核准對外投資案件，並未建立防止關鍵技術外流的防範措施，難免引起輿論憂慮。

事實上，為因應美中兩大國科技、貿易霸權較勁的國際情勢，日本政府在去年通過「經濟安全保障推進法修正案」，引進「適性評估」制度，針對有關保障經濟安全之重要資訊，賦予政府機關得審查接觸或處理資訊人員之資格，並命其負有保密義務等權限。

日本政府推動經濟安全保障措施的核心項目，例如有關國計民生及經濟活動重要物資供應鏈穩定，基礎設施不公開申請專利之技術內容制度（建立防止洩密之完備審查制度）、強化資安保護措施（建置政府檔案機密防護網）、加強外匯投資金融審查（嚴密監控外匯金流，徹底落實防恐洗錢措施）。此外，適用經濟安全保障法，負有保密義務人員，舊法僅限政府機關所屬公務人員；新法通過後，企業經營者或研究單位等特定民間人士也被納入。

日本此次修法背景，主要是防範ＡＩ等高端科技可能轉為軍事用途之風險，並保護半導體等重要元件產業鏈安全及技術研發成果，因此擴張經濟安全保障法的管制對象。依據日本新法制度，政府在獲得本人同意後，得審查包含犯罪或懲戒紀錄、精神疾病史、家族國籍等七項目，通過審查資格的有效期限為十年。本人若不同意接受審查，或未通過資格審查，政府或企業不得給予職位調動等不利益處分。

新法制度，依據經濟安全資訊重要程度，區分為二層級保護措施。機密性較高的資訊，適用特定秘密保護法規範，洩密者最重處以十年有期徒刑；機密性較低，被指定為「重要經濟安全保障資訊」，洩密者最重處以五年有期徒刑。

日本政府預計十年內推動公私部門超過一百五十兆日圓的綠能轉型投資、官民合作推進科學技術革新。該等投資計畫，大多涉及高科技重要機密，是以在經濟安全保障法修正案通過後，強化對公私部門保密措施，得以確保順利完成投資計畫。

從日本修法的啟示，我國政府審核高科技廠商赴美投資申請案，除了考量外交及貿易關稅等國際情勢因素外，更應建立一套可以根留關鍵技術的經濟安全保障法制；否則，在美國川普政權的移山計畫下，台灣護國神山有可能變成半屏山。