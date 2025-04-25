快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

借鑑日本 確保關鍵技術根留台灣

聯合報／ 顏廷棟／銘傳大學財金法律系教授（台北市）

近日立法院舉行「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，焦點議題是，在美國川普政權高關稅的壓力下，我國台積電半導體等高科技廠商被迫赴美投資，可能會導致關鍵核心技術流失的風險。雖然經濟部訂頒「公司國外投資處理辦法」第六條規定，公司對外投資若有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等六種情形，將不予核准申請，但該辦法欠缺明確審查標準，況且對於核准對外投資案件，並未建立防止關鍵技術外流的防範措施，難免引起輿論憂慮。

事實上，為因應美中兩大國科技、貿易霸權較勁的國際情勢，日本政府在去年通過「經濟安全保障推進法修正案」，引進「適性評估」制度，針對有關保障經濟安全之重要資訊，賦予政府機關得審查接觸或處理資訊人員之資格，並命其負有保密義務等權限。

日本政府推動經濟安全保障措施的核心項目，例如有關國計民生及經濟活動重要物資供應鏈穩定，基礎設施不公開申請專利之技術內容制度（建立防止洩密之完備審查制度）、強化資安保護措施（建置政府檔案機密防護網）、加強外匯投資金融審查（嚴密監控外匯金流，徹底落實防恐洗錢措施）。此外，適用經濟安全保障法，負有保密義務人員，舊法僅限政府機關所屬公務人員；新法通過後，企業經營者或研究單位等特定民間人士也被納入。

日本此次修法背景，主要是防範ＡＩ等高端科技可能轉為軍事用途之風險，並保護半導體等重要元件產業鏈安全及技術研發成果，因此擴張經濟安全保障法的管制對象。依據日本新法制度，政府在獲得本人同意後，得審查包含犯罪或懲戒紀錄、精神疾病史、家族國籍等七項目，通過審查資格的有效期限為十年。本人若不同意接受審查，或未通過資格審查，政府或企業不得給予職位調動等不利益處分。

新法制度，依據經濟安全資訊重要程度，區分為二層級保護措施。機密性較高的資訊，適用特定秘密保護法規範，洩密者最重處以十年有期徒刑；機密性較低，被指定為「重要經濟安全保障資訊」，洩密者最重處以五年有期徒刑。

日本政府預計十年內推動公私部門超過一百五十兆日圓的綠能轉型投資、官民合作推進科學技術革新。該等投資計畫，大多涉及高科技重要機密，是以在經濟安全保障法修正案通過後，強化對公私部門保密措施，得以確保順利完成投資計畫。

從日本修法的啟示，我國政府審核高科技廠商赴美投資申請案，除了考量外交及貿易關稅等國際情勢因素外，更應建立一套可以根留關鍵技術的經濟安全保障法制；否則，在美國川普政權的移山計畫下，台灣護國神山有可能變成半屏山。

半導體 日本 經濟發展

延伸閱讀

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

海巡署選用日本名曲淚光閃閃 明為保釣艦艇退役送行

赴日本大阪舉辦推介會 高市觀光局：讓世界看見高雄

「極其惡劣」駐沖繩美軍2陸戰隊員涉性侵 移送日檢偵辦

相關新聞

是誰毀憲亂政、背棄國名

日前，賴清德在民進黨中常會觀看「勇敢挺身，為台灣留名」影片，拍手叫好，呼籲所有公民勇敢站出來，除掉「向中國傾斜、在國會毀...

司法不能有顏色 更不是政黨工具

近來因罷免案連署、政黨辦公室遭搜索，選務行政與司法調查行動引發爭議，再次喚起社會對「司法中立」的深切關懷。尤其在部分案件...

從毒駕看交通失序與治本之道

近日康橋國際學校舉辦單車環島活動，遭四十一歲蕭姓男子毒駕、逆向撞入學生車隊，造成七名學生受傷。對此，國教行動聯盟青年部要...

減熵反增熵 川普須勒馬

川普二度入主白宮，大量簽署旨在顛覆美國政治風貌的行政命令。其中最引起爭議的是對貿易對手巨幅提高關稅，以及對合法與非法移民...

借鑑日本 確保關鍵技術根留台灣

近日立法院舉行「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，焦點議題是，在美國川普政權高關稅的壓力下，我國台積電半導體等高科技廠商被...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。