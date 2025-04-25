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減熵反增熵 川普須勒馬

聯合報／ 陳孝平／陳秀鑾教育基金會董事長（嘉縣新港）

川普二度入主白宮，大量簽署旨在顛覆美國政治風貌的行政命令。其中最引起爭議的是對貿易對手巨幅提高關稅，以及對合法與非法移民均採極不友善作為。

過去數十年來，讓貨物、資金、與人力自由穿越國家邊界的全球化運動，在國際貿易理論與人道主義的支撐下，幾乎成了國際政治不可侵犯的聖牛，無人敢攖其鋒。全球化確實大幅提升人類福祉，但這些活動也提高了全球作為一個社會的「熵值」，而美國不成比例地承受這些「熵增」，加速美國社會因「熵值極大化」而面臨崩塌的後果。從這個角度看，川普的作為只是延緩美國社會的「熵增」，恢復美國的活力，也就是藉此落實他兩度競選的口號「讓美國再度偉大」。

這個由熱力學引出的物理概念，「熵」指的是一個系統「亂度」的增加，使得尚可使用的「能量潛勢」消減。當一個系統其熵值達到極大，就不再有能量的移動，不再有活力，或可稱為終結或死亡。

國際間貨物與人力的自由移動雖提升了全球的福祉，但前提是一個國家在原先占有優勢的產業必須繼續維持其領先的幅度，否則因貿易型態的改變，就會產生產業空洞化，失業擴大化。也就是在因國際貿易自由化產生熵增的同時，當事國必須有能力藉由技術進步等吸納這些熵增，確保社會仍能維持低熵的狀態，否則就會危及社會秩序。在川普三度競選中，所謂「鐵鏽帶」選民的瘋狂支持，就是美國因國際貿易而熵增的反映。

在移民政策方面，美國自從上個世紀六十年代的民權運動以來，雖然在法制上對提升國內人權有極大的進步，但在社會實際運作的層次，還是到處充斥著「非我族類其心必異」的心結，阻礙種族的融合。所以繼續開放邊境，只是對美國社會產生增熵的效果，卻無有效機制減熵，用知名政治哲學學者法蘭西斯．福山的用語，對美國來說，這就是朝向「歷史的終結」。

但川普的粗暴操作，不但極度擾亂國際秩序、在全球範圍內急遽升高熵值，而且美國也因股市暴跌，各國拋售美元、減持美債，醞釀可能具毀滅性的經濟風暴，是殺敵一千，自損八百，未能自免於熵增的殺傷力，川普本人的民調也因此暴跌。

回想二次世界大戰，實肇因於國際貿易秩序的崩壞，使得德意志民族對於透過國際貿易還清一戰賠款感到絕望，且對西方國家孳生極深的恨意，遂轉向支持納粹民粹政權，導致血流漂杵的世界大戰。現在川普正重複走在歷史的錯誤道路上，川普儘管瘋狂，料白宮策士應有人不至於無視歷史的教訓，昏愚到縱容川普帶著美國走下懸崖。

於是川普必須勒馬。

川普 移民 美國

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