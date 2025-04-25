快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

從毒駕看交通失序與治本之道

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）

近日康橋國際學校舉辦單車環島活動，遭四十一歲蕭姓男子毒駕、逆向撞入學生車隊，造成七名學生受傷。對此，國教行動聯盟青年部要求政府立即修法，以防止駕駛分心或毒駕再次發生。交通事故的原因不外乎「人」、「車」、「路」（交通環境），建議交通部爾後在每月道安記者會中，應要求各縣市在交通事故死傷數據上應提供一致標準、更仔細完整之事故肇因統計分析數據，以為修法參考。

例如近年來各種型態的自撞事故愈來愈多，其中用路人是否有風險認知？是否有服用藥物、喝酒、使用各式毒品等造成身心狀況異常，而無法專注遵守交通規則並注意交通安全？政府應重視此型態的交通事故並有效防制。

即使用路人身心狀況正常，是否嚴守交通規則並注意交通安全，仍會隨著交通秩序而變化，交通秩序又會因交通環境之人車流與交通規則之執法強度而變化。

交通秩序、交通規則及交通安全互為因果，改善交通安全需要大多數人遵守交通規則，產生良性循環必須從改善交通秩序著手；台灣交通秩序是否混亂，可從最基本的人本交通─行人自行車來評估。

台灣本來缺乏安全的人行空間，目前政府雖努力改善人行空間，但仍缺乏各縣市一致標準的自行車通行空間規畫設計，因此改善後的人行空間，仍需同時容納行人與自行車通行；常見行人與自行車正逆向混流失序的不安全現象，加上政府缺乏制訂適用於行人與自行車的交通規則，以及應該有的交通秩序與相關風險認知作教育宣導。

當交通秩序混亂，用路人就會從亂如流，遵守交通規則的意願自然降低，交通安全即無法從根本有效改善。

交通部每月道安記者會公布的數據，雖在近幾個月來有所改善，但從交通事故的頻繁報導及民眾親身感受來看，卻依然失序混亂不安全。

至於汽機車的「車」行的交通秩序，日前在桃園市區龍安街一處無號誌路口，有兩名男童舉手示意要通過行人穿越線，但等待半分鐘，十一輛車都沒有減速停讓，直到第十二輛車才減速煞停。

探討此事件的主因，目前大部分車輛行經無號誌路口的行穿線時，均未遵守「道路交通安全規則」第九十三條及「道路交通處罰條例」第四十四條規定，應減速慢行作隨時停車之準備，造成行人雖舉手示意仍難以安全通行的窘境。

如多數用路人對標誌、標線的遵守度低，要改善行人安全就應運用號誌加以規範；在無號誌路口，可加設與前後號誌路口連鎖的號誌，或在所有號誌路口運用「行人專用保護」與「行人早開時相」來保護行人；在環境條件不利於設置號誌之無號誌路口，應在前端增設「停」、「慢」標誌標線並加強照明、增設減速標線和設施，或科技偵測來車之警示動態標誌等，讓用路人能清楚辨識遵守，如此才能形成人車安全互動之交通秩序，進而有效改善交通安全。

交通事故 自行車 行人

延伸閱讀

國民黨426「反綠共，戰獨裁」凱道集會遊行 北市警公布交管圖

康橋7生輕重傷…毒駕事件頻傳 陳菁徽批劉世芳：心思還在大罷免？

決不寬貸！毒駕撞康橋學生「面臨雙重罰則」 交通部長嚴厲譴責

喪屍煙彈毒駕撞康橋車隊 國教盟籲修法禁開車吸電子煙

相關新聞

是誰毀憲亂政、背棄國名

日前，賴清德在民進黨中常會觀看「勇敢挺身，為台灣留名」影片，拍手叫好，呼籲所有公民勇敢站出來，除掉「向中國傾斜、在國會毀...

司法不能有顏色 更不是政黨工具

近來因罷免案連署、政黨辦公室遭搜索，選務行政與司法調查行動引發爭議，再次喚起社會對「司法中立」的深切關懷。尤其在部分案件...

從毒駕看交通失序與治本之道

近日康橋國際學校舉辦單車環島活動，遭四十一歲蕭姓男子毒駕、逆向撞入學生車隊，造成七名學生受傷。對此，國教行動聯盟青年部要...

減熵反增熵 川普須勒馬

川普二度入主白宮，大量簽署旨在顛覆美國政治風貌的行政命令。其中最引起爭議的是對貿易對手巨幅提高關稅，以及對合法與非法移民...

借鑑日本 確保關鍵技術根留台灣

近日立法院舉行「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，焦點議題是，在美國川普政權高關稅的壓力下，我國台積電半導體等高科技廠商被...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。