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超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

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司法不能有顏色 更不是政黨工具

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

近來因罷免案連署、政黨辦公室遭搜索，選務行政與司法調查行動引發爭議，再次喚起社會對「司法中立」的深切關懷。尤其在部分案件中，出現選擇性偵辦與雙重標準的質疑，更令人擔憂我國民主體制的根基是否已遭侵蝕。

首先，罷免制度原為保障人民政治參與與監督權的重要設計，惟近期罷免行動頻見爭議，如冒名連署、抄襲簽名，甚至「死人連署」等情形，嚴重損害制度公信力。

更引發社會關注的是，部分罷免團體採取挨家挨戶敲門、查詢住戶資料方式進行連署，可能已涉及刑法之妨害秘密罪，甚至觸碰隱私保障的紅線。然而，對於不同政治立場的罷免案，執法機關卻表現出截然不同的處理態度，難免令外界質疑，是否存在「辦藍不辦綠」的選擇性辦案。

其次，有在野黨地方黨部遭搜索，引發「政治偵辦」的強烈反彈。政黨活動應受憲法保障，執法機關應更謹慎拿捏分寸，以免造成寒蟬效應，使政黨政治淪為表面民主、實質壓制。若在辦案過程中無視比例原則、漠視程序正義，將難以說服人民其背後動機「純粹是依法行政」，而非以服務特定政黨為目的。

上述現象不僅削弱民眾對選務與司法機關的信任，更可能使原本屬民主制度設計的罷免與監督工具，反被政治操弄而淪為鬥爭利器。當人民對法制機構中立性產生懷疑，最終勢必反噬社會整體對公共機構的信任基礎，形成制度性風險。

面對這種情況，重建司法與選務的中立性至關重要。首先，執法與調查必須一視同仁，不因政黨立場不同而有所區別，凡有涉及不法者均應依法處理。若無具體事證則不應輕率啟動偵查，避免政治迫害之嫌。

其次，相關單位應加強資訊公開與說明責任，向社會清楚交代辦案標準與決策依據，以實踐「不但公正，且必須看起來公正」的基本原則。

民主政治的核心，在於程序正義與權力制衡，無論何種政治立場，都應尊重制度界線，避免濫用國家機器進行鬥爭。司法與選務機關若欲維護威信與效能，首要任務即是堅守中立，不為政黨服務、不偏向特定利益。

政治可以有立場，司法卻不能有顏色；無論哪一個政黨執政，唯有堅守司法中立，避免選擇性執法，才能保住民主制度的最後防線。唯有重申憲政精神與法治原則，讓國家機器遠離政治操作，才能真正保障人民的基本權利，也才能在風雨飄搖的國際局勢中，維繫台灣民主制度的韌性與正當性。

司法 國家機器 罷免

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