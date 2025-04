是誰毀憲亂政、背棄國名

日前,賴清德在民進黨中常會觀看「勇敢挺身,為台灣留名」影片,拍手叫好,呼籲所有公民勇敢站出來,除掉「向中國傾斜、在國會毀憲亂政、逃避人民監督、背棄國家名字」的藍白立委。面對如此顛倒是非,自己有病反逼人民吃藥的詐騙治國,人民已經忍無可忍。四月廿六日人民將齊聚凱道「戰獨裁」反問賴政府:到底誰在糊弄國際社會?是誰向中國傾斜?是誰毀憲亂政?是誰背棄國家的名字?

首先,誰在糊弄友邦?外交部官網將梵蒂岡駐華大使館的英文名「Apostolic Nunciature to China」去掉「to China」;媒體詢問外交部考量為何?外交部發言人蕭光偉稱「稱呼是便於民眾理解及溝通」。事實上,兩岸分治後,教廷堅守一個中國,教廷國務院行文我國駐教廷大使館時亦使用「Embassy of China to the Holy See」。自一九四二年至今,教廷承認的「中國代表」仍是在台北的中華民國政府;教廷在台北的大使館為「駐華大使館」而非外交部所言之「駐台大使館」,賴政府在外交的用字遣詞上大肆糊弄教廷。

其次,誰想消滅中華民國?最近北市議員簡舒培逼問蔣萬安「誰想消滅中華民國?」蔣直接回嗆「要消滅中華民國的就是民進黨和共產黨」;又民進黨的內政部長公然發言要讓賴清德「做台灣國的主人」,此即顛覆憲法。賴政府面對窩藏在黨政機關的共諜案,迄今不但支吾其詞,反而有綠委還稱「國民黨自己會貼上去,何需滲透」?事實上,目前被檢調逮捕的五個人都是民進黨員,長年滲透總統府、外交部、立法院、民進黨中央黨部。

再次,是誰毀憲亂政、背棄國家的名字、逃避人民監督?賴政府未經任何法律授權,擅自把中華民國憲法及其增修條文,及兩岸人民關係條例定位的「兩岸關係」改為「兩國關係」,官方文書以「台灣」取代「中華民國」,有計畫地實踐民進黨的台獨黨綱。歷年來,民進黨為因應勝選考量、世界局勢、兩岸情勢及民意的變化,以「台灣前途決議文」為託辭,雖然社會質疑聲不斷,然賴清德仍然堅守台獨黨綱,待時機成熟制定新憲獨立建國,此仍是民進黨勢在必行的歷史任務。

尤其,面對立法院審查預算,一一四年度預算額度已是歷年來最高,賴政府仍然發動大罷免,全面出動抹黑在野黨,先是不准各部會提出解凍報告,並下鄉宣傳造謠,為民進黨的「惡罷」添增柴火,製造全民恐慌。直到有公務員吹哨爆料政府扣住解凍報告,行政院長卓榮泰迫於輿論壓力才宣布要提解凍報告。其實人民明白,賴政府意欲假借預算案惡搞大罷免、團滅在野黨,實現一黨獨裁。

賴政府詐騙濫權治國,自己有病反逼人民吃藥。面臨國際局勢的詭譎,當美國對等關稅風暴襲來,卻不知所措。對外糊弄國際友邦、對內不認同中華民國;黨政機關充斥共諜,又設法逃避立法院監督,更不容許輿論踩著施政痛處,導致學術界寒蟬效應。無怪乎人民深懼參與罷綠連署,因會被檢調「查水表」。