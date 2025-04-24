台搶頭香無底氣 恐成川普軟柿子

川普這幾天狂批聯準會主席鮑爾，川普說「美國幾乎沒有通膨」，強力要求聯準會立即降息，說鮑爾是一個魯蛇。他的話一出來，道瓊指數跌近千點。顯然其做法不僅不奏效，還引起華爾街大跌。

鮑爾是川普第一次總統任期時任命的官員，現在被川普恐嚇要他下台，川普翻臉像翻書，美國人司空見慣；重點是美國人和工商企業都擔心，現在關稅戰方興未艾，很多的商品已開始漲價，未來會怎樣，沒一個底；這導致出來的通膨會多嚴重，沒人說得準。這一點鮑爾也同樣擔心，所以要他立即降息，在專業來說是行不通的。

川普行事莽撞，下了命令，就要達到目的；不會在方法上深思熟慮。任何目的，都要講究方法，才能達成。例如這件事他可以先任命「影子主席」，傳播另一種通膨論述，鮑爾聽了還做得下去嗎？

再舉一個例子。川普為解決美國龐大的國債還有長期的貿易逆差，宣布對全世界一八五國加徵關稅，但用這種粗糙草率的手法，當然會引發眾怒。

這麼敏感的題目，只有先向全世界嚴肅宣示：美國連續近五十年的貿易逆差還有國債是經年累月形成，所以要對世界各國在三個月後實施至少百分之十的關稅，並依據各國和美國近五年的貿易逆差金額、用匯率操縱以擴大出口、用出口補貼以低價傾銷，以及對美國擴大採購金額等分級分等，最高的關稅會課徵百分之六十。貿易總署會和各國溝通，有意見的國家，也可主動跟美國聯絡。

同時，也找對美順差前廿大的出口國一對一談判，打點不打面，美國手上有的是預擬的要求採購及投資清單、美國國債以新換舊、各國理想匯率、美國精算的不同關稅級距，以至於要求對手國降低到和美國一樣的對等關稅…都可以為大型出口國量身裁製。透過細緻有耐心的處理，雙方會達成一個彼此都不滿意但須接受的協議，美國也可以獲得最大的關稅利益。

今天美國的關稅戰，川普自以為是世界皇帝，向各國頒發聖旨，要求遵從，但美國今天的國力已非世界獨大，後果自然是眾國喧嘩。

再舉一個例子。馬斯克領導的政府效率部團隊，要削減聯邦預算也要裁減人員；美國目前國債龐大、聯邦預算赤字，師出有名，但也要講究做法。目前用一些精通電腦者，進到各聯邦政府的財務資料庫，找出各項預算名目、使用方式，以及員額編制，再經過計算，將認為不合理的地方大張旗鼓的公布於世，像警察抓小偷一樣，讓這些公務員成為眾矢之的，不只破壞文官體制，更讓公務員感到被嚴重羞辱。

古今中外，每一個人都要面子，處理這種高敏感的事，把人的面子都重傷了，被裁掉的公務員「不幹最大」，自會跟馬斯克、川普搞到底。川普個性自大跋扈、恣意妄為，更常謊話連篇、朝令夕改。可以預期關稅戰的最後，美國功敗垂成，無法達成目的。

隔著太平洋的台灣，看川普政府這些做法要心生警惕。台美關稅要談判，在策略和方法上，賴清德總統一開始就將底牌全部亮出，美國見獵心喜，籌碼就一直往上加。川普的「談判的藝術」，整本書就圍繞一個「詐」字，跟川普團隊談判，先露底牌顯得愚蠢。

日本與美談判前，首相石破茂即先講不談美國國債；當日本團隊接到美方提出的駐日美軍費用分攤問題，即終止談判，其他國家也無一成局，並爭取到歐盟之後再談。台灣的底氣盤子不厚，千萬不要去搶頭香，否則就是川普的軟柿子。

有位長輩多年前跟我說，公司治理改革要講究方法，就像魚缸不要一次換水，魚才不會不適應而死，很有道理。