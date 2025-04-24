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綠事事推給「阿共」 致台入險境

聯合報／ 鄭世汀／研究人員（新北市）

近年在民進黨執政下，操作「抗中保台」的認知戰成為顯學，一切不符合綠營黨意的都是「認知戰」。在此脈絡下，監督政府政策、國會議員審查預算、質疑美方對台軍售，包括藍白陣營推動的一系列法案，都遭操作成是受中共認知戰影響的中共同路人。

若再將時間跨距拉長觀察，綠營從早年「阿共的陰謀」、「統戰」、「舔共賣台」到如今的認知戰，一系列的操作，削弱了各界對政府監督的能量，弱化了政策的理性討論。長久下來，非但無法強化台灣的「韌性」，反而恐使台灣面臨崩潰邊緣，讓「境外敵對勢力」更容易不戰而屈人之兵。

探討政府運作時最常被引用的理論之一「系統理論」，係由美國政治學者伊斯頓提出，此理論描述政府運作與政策產出的機制；其中經由「反饋」過程，組織可以持續自外界輸入訊息，協助組織進行必要的調整。換言之，「反饋」可以使組織避免走入錯誤的方向，以獲得良好的「組織控制」，並由於組織能適應外在環境的變化，因此能使組織永續發展；組織體系能不斷輸入新的能源以維持生存，並減低或遏阻趨於解體或死亡。若系統無法透過「反饋」進行自我調節（自我改善或改造環境）以應付系統自己或環境帶來的緊張，則將面臨崩潰。

從「阿共的陰謀」到「認知戰」操作，就是使台灣喪失「反饋」機制的功能，任何綠營不樂見的質疑，只要貼上紅色標籤，似乎就沒有必要繼續討論。因此，監督國防預算、質疑美方軍售，被塑造成「舔共」；推動國會改革，成為了摧毀台灣韌性的「中共同路人」；外交失利與農產品外銷不順，也都是「阿共的陰謀」而非理性檢討。就連政府高層頻頻爆發共諜案件，都能操作成綠營精於「抗中保台」的證明。

綠營操作認知戰打擊政敵，也強化了自己的同溫層，任何的缺失不必檢討，只要推給「阿共」即可。短期內或許能夠帶給綠營政客快速且極大化的政治紅利，但卻讓台灣這個「系統」失去了「反饋」的功能，無法自我調節及適應環境，逐漸走向崩潰與解體。

從日前立法院的攻防來看，藍白陣營似已逐漸掌握與綠營對抗之策，手段也愈發靈活，讓綠營的操作無法如以往般無往不利，但綠營推動大罷免又讓藍營亂了手腳。強化在野的團結、增強系統的監督與反饋力道；只有人民給予執政者當頭棒喝的反省，才是建立台灣民主韌性和永續發展的契機。

中共 藍白 軍售

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