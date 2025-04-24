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低俗政治正確文化禍台

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

日前甫落幕的「四一九大罷免」凱道遊行，嘻哈歌手楊舒雅表演了一首充滿男性生殖器官詞彙的最新創作《Rule男Freestyle》；前不久的大港開唱，閃靈樂團也嘶吼開唱，帶來標誌性的「撒冥紙」噱頭。這些「新一代的文化創作」，代表了現今具有政治正確卻低俗不堪的文化。

甚至，民進黨立院黨團總幹事吳思瑤還在例行記者會上，針對在野黨所發起的「四二六戰獨裁」運動，公開稱對岸為「死阿陸仔」；這種侮辱粗鄙的言語，竟出自執政黨國會黨團總幹事的口中，實在是令人匪夷所思。

文化是一個群體氣質的集體展現，在當前這種排他、趨於低俗的風潮下，現在舉國上下充滿著「不能被批評」的氛圍。網路上只要稍微寫了一些對政府的批評建言，就馬上召來「中共同路人」的霸凌；稍微點出了台灣的困境，就馬上被說成「唱衰台灣」；稍微戳破了政府的謊言，就馬上引來綠色網軍的護航圍剿。

網路上，思想正確的文章用濫情的文青體，凸顯「台灣之光」，萬人廣傳；政治正確的社群網站用仇恨抹黑打擊對手，幾萬人按讚；風向正確的網紅用粗鄙的言語謾罵取笑中國，年輕人喊爽。這種無知豈止是犯傻而已？嚴重的程度猶如邪教集體行為。

台灣走到這般田地，錯誤的教改是罪魁禍首，墮落的媒體也是頭號戰犯，而這兩者都不是一朝一夕能夠扭轉的，所以台灣的苦日子才剛開始而已。

現在的事實是，台灣已非九○年代的台灣了！我們曾引以為傲的福爾摩沙，已沒落下滑許久；我們已不再是華人文化的輸出國、華人音樂影視的領頭羊、標榜台灣製造的出口大國、亞洲經濟的重心、溫和純樸的文明之都、國富兵強的反共堡壘。在民進黨「去中化」運動之下，我們更不再是中華文化的發揚傳承之地了！

我們把自己最大的優勢與資產拋棄毀滅，天真無知的以為眼前的「新文化」可以帶領我們征服世界，這種無知已不只是病態。我無意唱衰台灣，但事實就是：台灣很小，世界未來的市場在中國，台灣對中國的依賴，遠遠大於中國對台灣的需求；不然，為何民進黨政府不敢斷掉ＥＣＦＡ這個「糖衣毒藥」呢？

對中國而言，台灣是一個民族自尊心的圖騰；對台灣而言，中國是一個無法拿掉的呼吸器。別傻傻以為綠色政客和網紅名嘴們現在是如何地堅決反中，許多人都是牆頭草、騎牆派，將來有一天若搖著五星旗喊「祖國萬歲」，我一點也不會驚訝。因為，虛假與熱情只有一線之隔；這些所謂的「台派」，圖的往往是榮華富貴，而絕不是什麼高尚的台獨理想。

民進黨 生殖器官

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