賴總統喊保護「起家業」 策略呢？

日前美國宣布對台加徵卅二％關稅，波及台灣吳郭魚（中國大陸稱羅非魚）、鱸魚等養殖漁業外銷，引發養殖業者恐慌，儘管該對等關稅「暫緩九十天」，但風險仍在。為此賴清德總統日前在與養殖業者座談時，強調農漁業是各行各業的「起家業」，一定要優先照顧。

儘管政府表示針對農漁業方面有六大措施，看似內容豐富，但能否貫徹執行才是關鍵。要擬定有效的應對策略，精準的數據收集分析是基本。此次可能受到川普高關稅影響較大的養殖水產品應是台灣鯛（體型大於一公斤的吳郭魚），鱸魚外銷美國數量有限，整體風險評估在可控範圍。

賴總統提及台灣鯛在「政府支持之下」，疫情期間原本占美國市場六成，疫情後占美國市場變成八成。然而根據資料顯示，二○二四年美國仍是全球最大的吳郭魚進口國家，主要進口種類為冷凍全魚，冷凍魚片，生鮮／冷藏魚片；其中冷凍全魚，中國居首位（廿四點六八％），台灣居次（十一點四％）；冷凍魚片中國居首（八十四點四五％），台灣居次（十一點四％）；生鮮／冷藏魚片，哥倫比亞占首位，巴西居次；台灣均不及兩成，與官方八成的數據有很大的落差，如何制定精準有效策略？

儘管面臨進口下降、生產困擾和地緣政治的不利因素，吳郭魚仍是美國第四大消費海鮮種類。全球吳郭魚產業正經歷深刻的市場重組，在此過程中，中國大陸作為全球最大的吳郭魚出口國，面臨來自美國市場的巨大壓力，尤其是川普政府宣布新一輪關稅後，將削弱中國產品在美國市場的競爭力，確實給台灣帶來機會。

問題在於中美關稅貿易戰結果難測，加以中國大陸的吳郭魚養殖具備規模經濟及低成本價格優勢，多數品質也不差，而台灣養殖歷經成長、繁榮到穩定期，養殖規模已呈穩定狀況，且目前出口到美國的吳郭魚以冷凍全魚和冷凍魚片為主，前者獲利有限，多數養殖想透過取得國際認證來提高售價並非易事，何況近年來巴沙魚在美國的市場份額已超過吳郭魚，預計今年巴沙魚可能會取代大部分吳郭魚市場，須納入考量。

遺憾的是，近年來台灣鯛養殖已少有破壞性創新，如過去的全雄性吳郭魚，潮鯛魚片，即便在品種、品質上較與其他國家具競爭優勢，但差距已明顯縮小，不能再自我感覺良好；若貿然透過獎勵補助增加產量及輸美數量、或一味依賴冷凍全魚及冷凍魚片銷售，而無法提升整體品質、創新，恐帶來更不可預測的風險，應審慎評估。

由於濫捕、過漁、非法捕撈等影響，海洋捕撈數量已落於養殖漁業產量之後，高品質養殖水產品，將成為全球消費需求的趨勢。而台灣遠洋漁業問題多多（如自由公海限縮，非法漁撈及漁工人權侵害等等），未來發展重心將由海洋漁業轉為養殖漁業。不過國內養殖漁業曾風光一時，享譽國際，有「養殖王國」的美稱，卻因政策偏誤，漁業高層惡鬥，科研成果浮誇，科研人才遭排擠，致使台灣養殖漁業一落千丈，尤其未妥適規畫即預計拿一萬公頃魚塭來配合漁電共生政策，更是將養殖漁業推向高度風險，急需導正！

台灣養殖漁業面臨許多問題待解，光靠補貼關稅、貸款利息、包裝、運費補貼等難以解決，何況其他競爭國也會如法炮製，想照顧好水產養殖業，應有完整的規畫，日本產官學研正積極建構「可持續的日本下一世代水產養殖系統」，賴政府呢？