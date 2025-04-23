科技．人文聯合講座／系統整合若完備 跨區線上兩相宜

為因應美國關稅跳針政策的衝擊，所得稅的申報及繳納期限將從五月底展延到六月底。若能適時提供配套，此便民措施應能緩解當前普羅大眾的壓力。

猶記早年申報所得稅前的準備工作相當繁雜，從年初就得開始收納各機關行號寄來的所得扣繳憑單，待申報時還得在紙本上一一謄寫，然後再結算應繳稅額。接著就要臨櫃辦理，耐心的在長長的人龍中等候。所幸如此費時耗日的報稅工程，現今已不多見。

拜稅務稽徵系統電腦化之賜，國稅局已可主動提供納稅義務人所得稅試算服務。納稅義務人只要在法定申報期限前，依國稅局試算之「應自行繳納稅額」金額完成繳納或回復確認，即算完成年度所得稅申報。

如果試算結果有所疏漏，亦可臨櫃或線上取得查詢碼，藉以下載所得及扣除額等課稅資料，然後再補正完成申報。

此外，透過手機報稅既快速又方便，從驗證身分、填寫資料、確認稅額、繳退稅款等都可在彈指間完成申報。

如果納稅是國民義務，那麼讓人民能便捷納稅即是政府職責。經驗告訴我們，只要系統整合完備，則跨區或線上申報皆非難事。目前所得稅申報系統已有不錯成效，但其他國稅恐仍有待改善，例如遺產稅的申報作業。

以往遺產稅的申報限定在戶籍地的分局或地方稽徵所，讓很多人誤以為遺產稅屬地方稅，其實不然，它不折不扣是國稅範疇。年初好友老孟的至親仙逝，傷痛之餘還得在期限內申報遺產稅，卡關經驗讓他不吐不快。

身為北漂族的老孟，先返鄉請領一份「遺產稅財產參考清單」，並申辦「遺產稅申報稅額試算」。一個月後，他收到「不符合遺產稅申報稅額試算服務通知書」，肇因於遺產中有下市多年的股票。那家公司倒閉多年，眾所周知其股票淨值為零，但致電詢問時仍被冷冷要求附上該公司的資產負債表，以便估算其淨值。這不是刁難，什麼才是刁難？

老孟試著跨區申辦，沒想到竟碰到軟釘子。服務人員說各局處標準不一，他們只是代收，倒不如你自己掛號郵件寄送。老孟納悶，除了因地制宜的特殊狀況外，國稅申報不就應該只有單一標準嗎？

山不轉路轉，老孟透過查詢碼於網路申報系統下載被繼承人財產參考清單，然後再以申報軟體自行試算。該軟體的操作介面復古風味極濃，每個欄位的填寫如履薄冰，一不小心可能就誤刪先前已鍵入的資料；上傳附件時若少了某項，補件時竟得全部附件再重傳一次。

上網申報後，戶籍地承辦人員致電確認關鍵事項。令老孟驚訝的是，他們竟不清楚遺產稅的網路申報系統，經說明後才察覺地區應檢附資料與該系統的要求有所差異。所幸該承辦人員勤奮負責，其暖心服務終於讓老孟順利完成申報作業。

其實，網路申報系統正好可以整合全國審核標準，讓民眾有所適從，理應持續加強推廣。（作者為台大資工系教授）