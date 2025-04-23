「大小中華民國」之爭白熱化

四月十九日「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，值得注意的經典畫面是，中華民國國旗與台獨旗幟並列，綠營群眾集會已可大喇喇地舉起中華民國國旗。筆者認為，此刻起台灣正式進入「大小中華民國」之爭。

過去，民進黨的群眾集會、抗議遊行乃至大選造勢，幾乎看不到中華民國國旗，清一色飄揚的是綠油油的旗幟，如今卻有人高舉中華民國國旗，並與台獨旗幟並列，爭搶中華民國解釋權的意向非常明顯。換言之，民進黨要追求台獨，已明白切割中華民國勢不可行，遂轉過來正視中華民國，但其「正視」的是「中華民國台灣」，也就是「小中華民國」，而不是中華民國憲法所規定的「大中華民國」。

民進黨立委林俊憲慷慨激昂說：「『中華民國』這四個字，以及它所代表的一切，很難用簡單幾個字道盡情感。」原來，民進黨人對中華民國還是有「情感」的！但這個「中華民國」是「小中華民國」，而「小中華民國」論述並非他孤鳴先發，乃前有所承。早在去年五二○賴清德總統就職時，已宣示過「統包」的稱呼，有時稱為「中華民國」，也可喚為「中華民國台灣」，當然更可名為「台灣」。

換言之，獨派民進黨已將「大中華民國」巧妙轉成「小中華民國」，並順理成章、藉著掀起抗中保台的大罷免，論述的相當有底氣。民進黨已可「正視」中華民國「這個國家」的存在，中華民國卻被由「大」玩成了「小」。過去的「中華民國」是「以大包小」，台灣被包在中華民國的論述中；如今民進黨的「中華民國」乃「以小去大」。

「中華民國」詮釋上的對決進入到白熱化階段，國民黨是否準備好了？「中華民國」的詮釋若被民進黨整碗捧去，那國民黨可真的玩完了！一旦「中華民國」只能依民進黨論述，其所帶來的兩岸撕裂或戰爭風險，兵臨城下的日子將不遠。令人驚訝的是，林俊憲竟言「中華民國被綁架了」。這聽起來應是國民黨人說的話，但林俊憲言下之意，正因「中華民國被國民黨綁架」，才讓台灣無法成為真正獨立的國家；亦即，國民黨的「大中華民國」阻礙台灣主權獨立。這樣的「大中華民國」必須「死了」，台獨才能「重生」。

此番論述，彷若演了齣「拔趙幟立漢幟」戲碼。國民黨若不快速接招，提出一個更有氣勢的「中華民國論述」，不但「大中華民國」幻象難以為繼，更無力遏止民進黨把「中華民國」偷梁換柱、以假亂真的敘事發酵，結果勢必兵敗如山倒，難以挽回！

國民黨應喊出「中華民國重生」的對抗論述，才能不被偷天換日、借殼上市。下屆總統大選，「大小中華民國」會成為選戰主軸之一，論述戰實已箭在弦上！