倒閣是藍營最佳選項？

「倒閣」是不是國民黨最佳選項？要回答這個問題前，先要確認倒閣是目的，還是手段？

當然是「手段」，若是目的，那去年五二○新閣成立的隔天，國民黨依據憲法增修條文設計，藍白聯手隨時可倒閣，增修條文規定，只要立委三分之一以上連署就可對行政院長提出不信任案，再經全體委員二分之一以上贊成，行政院院長即應辭職，這就是「倒閣」，但行政院長還可以有回馬槍，就是一方面辭職，一方面呈請總統解散立法院。

真倒閣成功，會有兩種狀況，第一種狀況是倒閣通過後，「行政院院長應於十日內提出辭職，並『得』同時呈請總統解散立法院」，換句話說，被倒閣的行政院長若沒有呈請總統解散立法院時，總統只要換個行政院長就可以，立委不必全部改選，但這種情況不會發生。

另一種狀況是，「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院」，且在六十日內舉行立委選舉，這也是民進黨默默期待的結果。

民進黨為什麼期待立委全部翻牌重選？看現在大罷免激起的千堆雪，幾乎所有新聞台都尋求政治正確向黨看齊，站在民進黨那一邊；再看看政黨民調數字，二月的台灣民意基金會調查，有百分之四十三點九的民眾靠向民進黨、百分之卅點九傾向支持國民黨、百分之廿一點八不偏任何政黨，這個調查只針對兩大黨，民眾黨不見了。

這種情況下，重新選立委，國民黨能夠占到便宜，還能在立法院維持多數黨的優勢嗎？何況立委重新改選，不是只有區域立委，連不分區也要重新投，現在民眾黨的八席是二○二四年一月柯文哲顛峰期所創造的，再選一次，民眾黨的不分區會剩幾席？難怪藍白峰會後，黃國昌婉轉表示不支持。

所以倒閣絕對不是國民黨最佳選項，民進黨的大罷免之議剛起時，國民黨掉以輕心沒有立即滅火，眼看著讓它燎原。「大罷免」是全世界憲政史的笑話，罷免制度的設計是針對不稱職的公職，是對個人，豈有針對政黨的「團滅」，就如到餐廳點一桌菜，不喜歡某道就請廚房更換，即使黑道大哥也不會直接「翻桌」。

錯失質疑大罷免正當性，是國民黨的第一個失誤；第二個失誤是罷免綠委的死亡連署。國民黨失掉政權久矣，忘了「少林足球」的金句：「球證、旁證加上主辦、協辦，所有的單位全是我的人，你怎麼和我鬥？」還以為現在是七十年代可以為所欲為。死亡連署讓國民黨反制氣勢大挫，以罷反罷已經沒機會了，國民黨唯一的機會只剩罷免投票的強勢對抗，基隆市長謝國樑不就是這樣挺過來？

台灣憲法的倒閣是胡亂拼湊的設計，內閣制國家倒閣是行政首長的總理與立法的議員一起面對新民意的檢驗，台灣倒閣卻動不了總統，藍白兩黨以全黨立委對賭一位閣揆，划算嗎？