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教宗繼任者的「中國路線」必掀辯論

聯合報／ 張孟仁／輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人

去年十一月中旬前，筆者有幸陪著輔大校長晉見教宗，用義大利語和西班牙語跟教宗攀談，並親握教宗的手。猶記得教宗聽到我以他的雙母語寒暄，他立刻側身往前，露出可掬的笑容傾聽，那時我還斷言教宗相當健康。近年來，健康問題暴露出教宗身體的脆弱，導致許多人懷疑他是否會如本篤十六世一樣辭職；但他始終強調，用腦子來治理，而非膝蓋。他的身體狀況使他成為受難基督活生生的形象，基督沒有逃避十字架，而是擁抱它來拯救世界。

二○一三年他被選為教宗，象徵天主教會新方向的轉捩點─首位出身南美的耶穌會教宗，他選擇了方濟各這個名字，試圖讓人想起義大利亞西西的聖方濟各，是謙卑、和平、關注弱勢群體的象徵。他不以權力為中心、貼近民眾的精神模式，更注重福音的本質；他簡單而直率的風格、拒絕教宗的華貴象徵，以及對「貧窮的教會，為窮人服務」的堅持，贏得了無數信徒的支持。

他在任多年來推動了結構性改革，從羅馬教廷開始，嚴厲解決一些神職人員的戀童性醜聞案件，他改革了梵蒂岡刑法典，並重組了梵蒂岡銀行。方濟各出任教宗後，擴大了平信徒、特別是婦女在教會管理中的作用，梵蒂岡內女性工作人員的比例，包含領導職位已顯著增加，甚至任命女性出任地位高於樞機的職位，打破了教廷延續數世紀的傳統。他提倡包容開放的教會理念，尋求與當代世界就ＬＧＢＴＱ＋人群、家庭、環境、移民和社會正義等有爭議的問題進行對話。 其中《眾位弟兄》和《願你受讚頌》，成為天主教徒及任何捍衛人權和共同家園人士的參考文本。此外，儘管ＡＩ盛行，教宗卻強調人工智慧亦須具備道德。

自從任職教宗以來，方濟各就將他的使徒之旅，變成了他牧靈使命的重要工具。他領導的教會不可以封閉在自己的牆內，而是走出去與信徒見面、擁抱最弱勢的群體、觸及世間的苦難。他甫上任即前往蘭佩杜薩島，在深陷移民問題泥淖的歐洲，方濟各跪在遇難船隻殘骸前，向大海拋撒花圈，並發出震撼人心的話語：「誰為這些死亡哭泣？」之後他啟航前往非洲和亞洲，將影響範圍觸及到了天主教世界最邊緣的地區。

在阿布達比，他簽署了一份具有劃時代意義的、基督徒和穆斯林對話的宣言─《人類博愛》文件，標誌著兩種信仰關係的轉捩點。二○一六年與古巴基里爾宗主教的會面，重新點燃了普世教會團結的希望。他在伊拉克會見了什葉派伊斯蘭教精神領袖阿亞圖拉，再度展現跨宗教對話。教宗到訪伊拉克、南蘇丹、剛果民主共和國等艱苦的地區，將福音帶到了那些遙不可及的和平夢想之地；教宗見證了世界的傷痛，他把天主教會帶到了被遺忘的地方。

教宗面對中國天主教徒，一直盼望他們能化暗為明，都以人道、和平、牧靈的立場出發，不太在乎歐美強權的施壓。梵、陸關係在彼此忍讓的情況下，六年間取得長足的進展；「主教任命臨時協議」延長為四年續約一次，中國牧靈夢的實現又邁進了一步。教宗逝世後，繼任者的「中國路線」為何？想必將掀起一波辯論，畢竟把中國大陸納入天主教世界，是件歷史大事。然而「越南模式」是否合適？「宗教中國化」可否埋單？「主教任命權」能否共享？都要看這四年間的互動。

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