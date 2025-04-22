最不平凡的教宗方濟各

教宗方濟各在復活節還出現在聖伯多祿大教堂的廣場上接受信眾的歡呼和祝福，沒想到第二天即在睡夢中去世。

最近教宗的身體一直不好，所以他能夠出現在廣場上，引起廣場上幾十萬人的歡呼可以想見，國際媒體也都立即報導這則新聞。其實最值得報導的，應是教宗在復活節前的聖周四（十七日）下午進入了羅馬最擁擠的一座監獄，和幾十名受刑人聊天，祝福並勉勵受刑人。

往年健康狀況許可時，教宗都會在監獄中施行「濯足禮」，他曾打破天主教傳統，為非天主教友和一名女性受刑人洗腳。方濟各的確是一位非常不平凡的教宗，因為他的行誼仍然如同一般神父。

教宗可以住在梵蒂岡講究的臥室裡，可是他卻選擇了和神父們住在同一個宿舍裡。教宗從前是阿根廷的樞機主教，當時他上班就是坐公車去的。他成為教宗以後，有一位羅馬居民送他一輛舊的汽車，他立刻接受了，因為他會開這種車，而且當場開出去兜風了一陣子；當然以後他的護衛大概不許他自己開車了，教宗所配戴的十字架，只要五十六歐元，在羅馬街頭一般商店買的。

教宗原名伯格里奧，他所選擇的名號是方濟各。聖方濟各是義大利人，也是著名的《和平祈禱文》作者。祈禱文中，有相當多的句子是值得我們深思的：「在仇恨中，播送友愛；在冒犯中，給予寬恕；在失望中，喚起希望；在黑暗中，放射光明。」教宗顯然非常欣賞聖方濟各祈禱文。

教宗相當地平易近人，有一次他在演講時，一個小孩跑到講台。教宗卻說：「讓這個孩子在椅子上快樂吧！」還有一次，一名有聽覺和說話障礙的小男孩跑上講台，教宗溫和地撫摸了他，也使全場的人感到溫馨。

教宗的談話當然會替世界正義發聲，但他一再強調寬恕。他的談話使我想起《聖方濟各和平祈禱文》最後的幾句：「在施與中，我們有所收穫；在寬恕時，我們得到寬恕；在死亡時，我們進入永生。」

教宗逝世，一定有人會提起教宗的談話；我卻認為最該懷念的是，教宗在復活節進入了一所監獄。對那些受刑人而言，他只是一位有愛心的天主教神父。教宗逝世，羅馬的各大教堂一定鐘聲大作，天堂之門會打開；天堂的守門人沒有稱呼他為教宗，卻說：「歡迎你，伯格里奧神父，你是天父的好朋友。」

塵歸塵，土歸土；天主教每年的「聖灰禮儀」經文說：「人啊！你要記住，你原是塵土，將來還要歸於塵土。」教宗前些日子病重，大概他也知道在世的時間不多了，但他仍然要利用寶貴的時間，將溫暖帶給監獄的受刑人，也許他這是來向受刑人道別的。

每個人都應該對離開世界有所準備，我們應該像教宗一樣利用寶貴的時間，使這個世界感到溫暖，也使光明照到世界上黑暗的角落。