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科技．人文聯合講座／米其林與路邊攤之間

聯合報／ 郭瓊瑩

由於全球經濟受政治或貿易關稅等因素影響，近來普羅大眾幾乎都已有縮衣節食之計。就全球經濟成長指標，如ＧＤＰ、外匯存底、實質貿易通量之外，另有幾個有趣的指標均與「食」之民生因子相關─紅酒產量與銷售量、奢侈品與名牌、名車之銷售量，當然還有高端旅館之訂房率，以及高級美食餐飲業的營運量等。

如果單看上述指標，其實我們易被誤導，因為島國的迷你經濟量體難以和大國或人口多的國家相提並論。以台灣為例，近年台灣躍升為東亞區消費最高的族群，且遠拋韓日美，而許多年輕族群（廿五至卅五歲）則躍升為消費主力群。自這些數字分析，立即反射台灣現在的社會人口結構、經濟發展狀況與生活價值觀等現實。

「美食」人人愛，自高檔難訂的米其林，到黃仁勳最愛之夜市、路邊攤及各地方小吃，這裡正透露了「食」為國之大事，也是人生大事之巧妙密碼。正如台灣人對奢侈品消費之硬底能力與熱力，它更反射出現今社會經濟發展，及在Ｍ型的社經階層結構下，民眾對生活滿意度的狀況，實為迥異於其它國家之奇景。

「品牌」對甫入門社會、期待階層向上之年輕族群，是一個敲門磚；但一旦步入門檻後，方知單擁有「品牌」尚不足以彰顯一定之品味與地位身價。年輕人在意付得起的奢華，包括iPhone、名牌球鞋；另一方面，台灣自北到南，街頭上許多「排隊族」等著拉麵／烤餅／烤肉串／甜點／飲料，成為一種時尚品味與潮流顯學。而另一族群亦以另類優雅身分，體驗非數位型實體店的ＶＩＰ服務。當生活經驗累積出厚底時，他們想滿足的，是有人性優越感與帶有貴族形象的「專屬服務」，「態度」與「身分」的滿足與象徵。

換言之，再看現今全球混亂的「關稅大戰」，許多被影響者和受害者，其實仍是Ｍ型社會的中間族群；他們具知識、技術、能力，卻也是此波全球經貿海嘯中的最大受害者。米其林與路邊攤族群的中間，那些國家社會的中堅骨幹，卻首先被迫承受過去未有之壓力與衝擊，主因他們承載了太多社會之期待與壓力，但社會上對關鍵人才之保護與培育機制卻一直沉浮。亦即，得以享受米其林，未必就是人生勝利者；相對的，滿足於路邊攤，亦非人生的輸家。

當政府告知我們的ＧＤＰ全球排名第五、亞洲第二時，這些數字是否真實反映了國民之生活福祉與富裕程度？我們更在乎的是那些被疏忽的硬頸中堅支撐基盤。

面對全球化的嚴苛挑戰，如何在日常生活基礎教育中，即能傳授踏實、有感、對地球友善、對在地文化有溫度、有責任的「輕生活」，又是否這將是另類「新生活運動」的契機？

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

人生 米其林 經濟發展

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