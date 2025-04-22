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過度執著本土認同 不利廣招人才

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

最近讀到好友葉匡時於聯合報名人堂所發表的「用包容開放的心態接納各方人才」一文，心有戚戚焉。近年來台灣本土意識抬頭，這原本是一件好事，但過度執著於「本土認同」，事事要以「正港台灣人」為訴求，卻會讓台灣成為封閉狹隘、敵對排他的社會，尤其在面對人才招募方面，等於是將全球優秀人才屏除在外，對台灣未來發展極為不利。

打開歷史，也有很多例子值得我們探討借鏡。戰國時代，位於西北邊陲的秦國國小勢弱，但是歷代國君求才若渴，廣徵天下英才；名臣如商鞅、張儀、范睢、白起、呂不韋等都不是秦人，但一樣受重用。秦王嬴政時更有李斯所呈著名的「諫逐客書」，強調「逐客則國危，非秦之福也」，說服秦王善用各國人才，因此成就了秦國一統天下的霸業。

赤壁之戰後，曹操、孫權及劉備三分天下。劉備的才能不算出眾，但他善於發掘人才，也積極留才用才。為了求才，他可以三顧茅廬，請出諸葛亮。其麾下人才濟濟，文臣如簡雍、孫乾、麋竺、諸葛亮、馬良，龐統等人，個個都有治國長才；武將如關羽、張飛、趙雲、黃忠、馬超，以及魏延等亦均勇武善戰。入川後除原先荊州部屬外，他也接納了劉璋益州派的舊部如李嚴、法正、劉巴、伊籍、譙周、賈詩等人。這麼一個集合天下各地菁英的團隊，正是劉備可以與曹操、孫權分庭抗禮的最大資產。

但劉備身故後，廣招天下英才策略並未得到延續。入蜀後，諸葛亮相信及重用的還是最初在荊州的人才，他和益州的李嚴是死對頭，致使原先劉璋益州的舊部有志難伸，與荊州派互相掣肘內鬥。同時諸葛亮也沒有積極在蜀地育才，培養新血。從他給劉後主的「前出師表」中所列請益賢臣如郭攸之、費禕、董允、向寵、楊儀等來看，全是荊州派舊人。他第一次出祁山，用錯了馬謖失了街亭；不重用魏延，失去了出子午谷直攻長安的機會。等荊州派老死、接班無人後，只能落到「蜀中無大將，廖化做先鋒」的困境。最後蜀漢在三國中最先滅亡，人才後繼無力及兩派內鬥應是原因。

人才乃國力之本，台灣受少子化衝擊，加上缺乏中長期人才培育的計畫及願景，人才荒已是多年沉痾，尤其高階菁英人才明顯不足，就連半導體業都需人孔急，遑論其他科技產業及傳統製造業。雖育才極為重要，然而透過教育培養緩不濟急，因此短期內要扭轉劣勢，需引才、聚才、延攬國際人才來台。要吸引人才來台，政府就需加強基礎設施，營造好的投資環境，包括優渥的工作條件、合理的稅務制度、友善的生活機能、開放包容的心胸及前瞻性的世界觀等。

另一方面，留才、用才也至為重要，尤其我們現在還面臨如新加坡、香港及中國大陸等地的挖角，人才不足現象更是雪上加霜。因此政府除了要鬆綁法令，也要改善整體工作環境，才能留住國內外菁英共同為台灣打拚。對於全世界的人才也要展現雅量來接納，用才不分國籍地區，只要能對台灣發展有所貢獻，來自世界各地或對岸，甚至不同政治立場或意識形態的人，都應一視同仁。

全球化時代，得人才者得天下，台灣如何引才納賢、蓄積人力資本以創造競爭力？實要政府籌謀對策，以完整配套、開放心胸、多管齊下，別讓台灣輸在起跑點。

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