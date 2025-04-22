快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

理性面對川普關稅地震

聯合報／ 洪奇昌／台灣產經建研社理事長、海基會前董事長（台北市）

評論川普總統以高關稅主導的政治經濟戰略時，我們不宜將其簡化為「疑美」或「反美」的情緒化政治判斷。台灣與美國的政經軍事技術合作關係，是建立在長期共同利益與民主價值上。在面對目前川普政府經貿政策的快速變化，我們須仔細地釐清其關稅手段的政策邏輯，其背後對中戰略的考量及對全球歐盟及亞洲夥伴的影響。在此川普政府新成立所引發的俱變之際，如何以理性與務實的態度、審慎評估管理台美關係，特別是牽涉包括半導體在內的台灣產業發展策略、與亞太區域安全和兩岸和平發展的重大議題；是政府及全體社會共同關心的核心議題。

川普政府試圖以關稅為槓桿，重新分配全球經濟的利益與區域安全的責任，這並非單獨針對中國、日本、越南、台灣或是加拿大，而是一場以美國為利益的結構性衝擊，對所有國家都帶來貿易與戰略上的壓力。有評論認為川普是為了促成製造業回流、縮減貿易逆差；也有觀點指出，這是其推動美中競爭中美國主導新秩序的策略一環。無論其政策目的為何，關稅手段零散、節奏混亂的過程顯示，川普政府並未提供一致、系統化的政策說明，僅以關稅作為臨時施壓與對外談判的籌碼。

川普其實尋求的是一套涵蓋關稅、匯率與安全議題的整體戰略，然而卻未經周延設計與內部共識形成具戰術層次的方案，反而讓關稅像一把在談判桌上未扣板機的手槍，既未發揮嚇阻作用，不但未取得對中國談判的優勢，也使包括歐盟在內的民主陣營夥伴、盟友感到不確定與不安。

美國國內反應也說明川普政策並未得到廣泛支持。財經媒體CNBC最新經濟民調顯示，有55%不支持川普政策，僅43%的支持；學術界也有諾貝爾獎得主James Heckman等近千名經濟學者連署批評川普的關稅政策損害美國長遠經濟利益，背離以和平、貿易與友誼建構繁榮的原則。這顯示川普的作法並未帶給美國人對於勞工就業、通膨和整體經濟的期待，反倒引發消費者與投資人對市場的悲觀與不信任，造成股市震盪。更重要的是，川普大量仰賴行政命令推動政策，缺乏國會立法依據，使得其政策缺乏民主正當性，曝露川普政府治理能力的薄弱。

面對節奏零亂與變動迅速的川普政經政策，台灣應保持高度警覺。新加坡總理黃循財在國會演說中提醒國民：「熟悉且可預測的秩序正在消失，國家應為動盪與不確定的新時代做好準備。」他的提醒同樣適用於台灣─當關稅只是初波地震，後續可能引發的全球地緣政治與經濟、金融的海嘯，更值得我們嚴肅以對。

日前賴清德總統也提出五大因應策略，包括啟動談判、支持中小企業與傳統產業、推動經濟發展計畫、強化供應鏈佈局、傾聽產業需求等，方向與近期積極尋求對美談判的日本相似。

日本首相石破茂在國會發言提到、關稅政策帶給全球經濟秩序的風險，但他並未直接批評美國，而是強調必須理解美方立場並尋求長遠共識。他強調「不斷妥協、盡快達成協議」，不見得是最好的做法。他認為日本政府應避免在對美關稅經貿談判中倉促下決論，應更仔細分析經濟發展、貿易利益與國安的整體脈絡；既展現日本國家立場，也避免美日間的誤解與衝突，石破茂審慎且細膩的因應作法值得賴清德政府借鏡。

批評川普的關稅政策，並非出於對台美夥伴關係的失望或疑懼，而是針對川普的非理性決策過程、不可預測的政策變化及美國聯邦政府治理失序等現象；對全球及台海地緣政經秩序重構所可能造成的巨大影響，作出防衞性及理性回應該有的準備。在經濟不確定性與全球經濟保護主義風險的挑戰下，台灣更需全面盤點與建構經濟韌性，包括檢視匯率、關稅、貿易障礙，以及國內採購需求與產業投資能量，統整政策工具來處理美國的經貿談判與合作；也必須在包括兩岸經貿現況下、健康有序的區域經濟整合和分工，尋求多邊體系的互動，在經貿與安全議題上強化區域及全球夥伴關係，以面對川普政府所帶來快速變化的全球政經環境。

延伸閱讀

教宗方濟各辭世 川普親赴葬禮？白宮未把話說死

石破茂委託公明黨魁 將親筆信轉交習近平

教宗方濟各逝世 川普發文哀悼：願他安息

川普眼裡容不下鮑爾？看他旗下「這資產」顯示低估了通膨

相關新聞

科技．人文聯合講座／米其林與路邊攤之間

由於全球經濟受政治或貿易關稅等因素影響，近來普羅大眾幾乎都已有縮衣節食之計。就全球經濟成長指標，如ＧＤＰ、外匯存底、實質...

最不平凡的教宗方濟各

教宗方濟各在復活節還出現在聖伯多祿大教堂的廣場上接受信眾的歡呼和祝福，沒想到第二天即在睡夢中去世。

方濟各 鼓勵教徒參與全球議題

第一位拉丁美洲裔，出身耶穌會的天主教宗方濟各四月廿一日於居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）辭世。享壽八...

教宗繼任者的「中國路線」必掀辯論

去年十一月中旬前，筆者有幸陪著輔大校長晉見教宗，用義大利語和西班牙語跟教宗攀談，並親握教宗的手。猶記得教宗聽到我以他的雙...

理性面對川普關稅地震

評論川普總統以高關稅主導的政治經濟戰略時，我們不宜將其簡化為「疑美」或「反美」的情緒化政治判斷。在此劇變之際，如何以理性...

過度執著本土認同 不利廣招人才

最近讀到好友葉匡時於聯合報名人堂所發表的「用包容開放的心態接納各方人才」一文，心有戚戚焉。近年來台灣本土意識抬頭，這原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。