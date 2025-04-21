各國都在情蒐 該防的何止共諜

民進黨內共諜案沸沸揚揚卻冷處理，賴清德總統要求國安修法，指示建立報備機制、強化法治教育，以及黨工助理規範等。賴清德以守護台灣自況，以為民進黨「當然」成為中國滲透的對象。以賴總統的邏輯，若排除對台灣安全威脅的共諜和北京政權後，民進黨將可高枕無憂，其實不然。略有經驗的人士皆知，各國都在進行蒐集情資，其差異在於使用資源多寡和手段高下而已；勝者益盛，弱者益疲。

美國華府是各國蒐集情資的重點地區之一，冷戰時期，位在山坡上的蘇聯大使館，一度有意在其新建大樓屋頂架設兩具大型天線網，以便監聽華府地區電波和電話，即遭美方禁用。位於蘇聯大使館附近、頗具盛名的喬治城俱樂部，一向是各國使節和政商名流聚會款宴場所，夜夜觥籌交錯，早年也被查出在每一張宴客桌下都裝了竊聽器，情蒐滴水不漏。

我駐美代表處在華府也必須面對被情蒐的挑戰，除了防範附近的中共大使館外，近十餘年來，由於美國的政策不斷修正，我方在館內的房間門禁更為嚴謹，必須不斷更新防護手段；至於有線通訊線路，早已被飽覽無遺。儘管外在環境如此嚴峻，仍須設法找出秘徑來防範代表處的資料外洩。從往昔我方選派中正理工學院資優生赴美進修，被身分不明人士接觸，讓其他的軍校留學生人人自危，到中科院張憲義上校叛逃事件，在在顯示情蒐並不局限敵對國家或勢力的作為，因任何情資的蒐集、研判及處理等，皆有助於對他國的深度認知及日後的適時運用，以反制他國政策。

各邦交國之間，互設使領館並互派使節和駐外人員，彼此都了解他國派駐情治人員的動態，時有交換情報機制。萬一兩國相處不睦，驅離他國情治人員則是常見手段。

賴總統的國安團隊也應了解他國情治人員在台蒐集情資的情況，絕非僅目前曝光的共諜案。回顧二○二三年，美國國會兩院通過國防授權法案，除授權五年內提供台灣無償軍援外，該法案包裹了美政府將派遣官員駐台的計畫，含學習中文並在我行政機關或立法院工作見習。雖然計畫宣稱駐台人士不含美國情報機關人員，但此舉已嚴重侵犯我國行政權與國家機密，民進黨政府卻全盤接受還沾沾自喜，外交部表示該法案挺台的質與量「達到歷史新高」。

情報作戰無時無刻不是戰場，應料敵從寬、禦敵從嚴，愚者卻反其道而行。從駐美代表處的保密防諜措施反觀民進黨，以為對他國掏心掏肺就能換取肝膽相照，實只見秋毫卻不見輿薪。民進黨不願深究的共諜案，恐僅是冰山一角。