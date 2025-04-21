因應關稅變局 國產魚需轉型

美國對台灣農漁產品調整關稅架構的趨勢，為長年仰賴對美出口的台灣漁業帶來壓力。例如，去年全台台灣鯛輸美總計一萬三千餘噸，價值新台幣十四億三千餘萬元。因此，要如何降低對漁業可能帶來的衝擊，各界應謹慎因應。

台灣在海鮮自給率上保持優勢，依農業部資料來看，二○二三年的水產類自給率高達一三○點六％，但因國人飲食習慣，因此仍有許多進口水產，主力項目包括冷凍蝦、鮭魚、魷魚、扇貝及比目魚等，進口額為十九億美元，同期出口值為十五點八億美元，逆差約三點一九億美元。除了調整對美出口布局，台灣可以透過品牌發展與食農教育，結合創意餐飲與保健食品開發，凝聚內需並提升產業韌性。

外銷導向的發展，在關稅政策轉變或市場需求波動大時易受衝擊。因此強化內需市場、提升國人對本土魚種的認識與接受度，發展更為長久。

長期以來，國人對於部分本地養殖魚類的印象不脫土味重等刻板印象。而若從高值利用角度切入，冷凍魚類更具備開發保健食品的潛力。目前已有企業將虱目魚鱗開發成膠原蛋白凍；鱸魚則轉化為高蛋白濃縮粉，作為長者營養補充或運動後的修復產品。若能進一步結合學校與研發單位，將包含鬼頭刀等魚類加以研究應用，則有機會從「單純銷售魚肉」進入「提供高價值營養」的階段，附加價值將大幅提升。

餐飲創新同樣是重構國產魚價值的重要一環，吳郭魚可透過無腥風味改良製作成「去刺魚排」，結合速食與學校營養午餐市場；鬼頭刀則可藉由南洋等異國風味，增加多元食用方式；鱸魚更可開發成中藥燉湯包或鮮食便當，滿足銀髮族與健康飲食者的需求。

另一方面，經由城市品牌行銷將產地與漁業文化結合，能打造特色地方品牌，協助小型漁村與合作社走向差異化，打造能講故事、且連結台灣消費者情感的品牌，可參考韓國濟州島的「苦盡柑來遇見你」柑橘行銷。

當本地魚產品成為便利、美味又具營養的新選擇，自然也會帶動消費動能與產地價格，甚至吸引國際觀光客上門。

美食競賽節目「夜市王」中，鹽烤吳郭魚吸引了不少消費者關注，更帶動夜市的烤魚商機。可見運用大眾媒體的力量，再透過社群平台、KOL推廣，可逐步增加大眾對不同漁產的認知甚而購買。

漁業政策包括漁船減量計畫、IUU非法捕撈防治、漁工權益保障，及漁業區塊鏈溯源系統建構等制度性改革，不僅有助提升台灣漁業的國際形象，更是國產魚打進高端海外市場的品質保證。面對關稅與全球市場的不確定性，這是一場從產地到消費端、從餐飲到保健品的價值重組工程。

透過教育、創新與品牌的三軌策略，台灣有機會讓國產魚不只出口美國，更能進入國人生活與飲食文化的核心。