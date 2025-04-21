川普新海鮮政策 漁業署看到了嗎

美國總統川普十七日簽署行政命令，宣示啟動「美國優先海鮮戰略」，透過鬆綁商業捕撈限制，以及免受外國「不公平貿易影響」等措施，來恢復國內海鮮競爭力，並加強審查進口海鮮的非法漁撈與強迫勞動問題。這項政策不僅讓全球海洋永續治理備受挑戰，更加劇台灣漁產輸美的出口壓力。

台灣漁業長年因面臨非法漁撈及人權侵害問題，多次遭美國指控，不僅連續三年上榜美國勞動部發布的「童工及強迫勞動製品清單」，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也兩度將台灣列入「非法漁撈名單」。

美國海關二○二○年針對涉及強迫勞動的台籍漁船「連億興十二號」與台灣人所擁有的漁船「大旺號」的暫扣令（Withholding Release Order），至今更是尚未解除，被海關扣住的貨品，更是不得進入美國市場。

上述種種皆顯示，美國市場過往對台灣水產品不信任的紀錄，以及現在對人權及非法漁撈的審查力道與日俱增，若無法有效改善問題，只會為自己帶來更多貿易阻礙。

台灣政府即便於二○二二年推出「漁業與人權行動計畫」，並積極推動ＦＩＰ（漁業改進計畫）與ＭＳＣ（海洋管理委員會認證）等國際認證，以及針對這次關稅風暴宣布的因應措施─包括加工補貼、冷鏈強化、標章輔導與海外行銷等，都不見能真正解決台灣漁業結構性挑戰的根本之道。

相關權責單位若再不加緊腳步強化、透明化漁業管理制度與勞權保障，在川普新的海鮮政策下，台灣漁業恐將成為「高風險供應鏈」的代名詞，進而遭到美國市場的排除或貿易制裁。在此劇烈變動的國際情勢下，建議漁業署應立即推動三項轉型政策，全面杜絕供應鏈中的非法漁撈與強迫勞動：

一、制定「企業盡職責任框架」，讓業者能主動辨識、揭露並改善自身供應鏈風險。這不僅是合規門檻，更是降低市場排除、聲譽風險以及提升產業韌性的關鍵。

二、建立涵蓋勞權、船員資料與轉運記錄的漁業履歷系統；不只溯源產地，更揭露人權風險與執法記錄。

三、設立跨部會有效治理平台，將公民團體與企業從制度的被動參與者，提升為制度的共同治理者；不僅要開會聽取意見，更要建立具備決策參與權和透明責任分工的常設協作機制。

台灣漁業的出路不在於價格競爭，而在能否讓世界相信我們的制度值得信賴。

面對太平洋、走向全世界的同時，在這場關稅風暴中，漁業署如果仍停留在重申「大部分」漁船沒有違規，而不去正視漁業產業中的制度漏洞，在川普的關稅戰及要做「全球海鮮霸主」的新政策下，台灣海鮮很有可能變成貿易協議中的輸家。