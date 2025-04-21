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【即時短評】賴總統若容不下逆耳忠言 扁恐變XX同路人

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守護民主 要有不默而生覺醒

聯合報／ 王瑞興／公退（南投市）

近日藍營連署罷免綠委，只因連署書疏失，檢調全台大搜索，所引發之寒蟬效應，形同警告各地藍營支持者。同時間，黨政軍諜影幢幢，尤其是國安會秘書長吳釗燮該負責迄今卻幾乎隱形。連署書疏失與國安破口，孰輕孰重？國人心中自有一把尺。

日前聯合報社論「賴政府正在書寫摧毀民主的《羅織經》」，文中提及唐朝酷吏來俊臣，專事羅織陷害大臣，剷除異己邀寵。今日檢方辦藍不辦綠，動輒押人，以摧毀人的意志，便利取供，又與來俊臣何異！

看看柯文哲的處境，日前柯當庭控訴北檢檢察官林俊言偵查期間以不雅片威脅他認罪，也企圖毀滅柯的人設。相較之下，人稱「鄭百億」的鄭文燦，只被偵辦一隅「小懲薄戒」，同樣遭控涉貪卻仍被交保。司法的天平，豈能怪國人的質疑！

明日國民黨主席朱立倫將與民眾黨主席黃國昌進行在野領袖峰會，作為最大在野黨主席，朱立倫除了日前短暫出現北檢抗議外，幾乎未見該有的態度。筆者呼籲朱，不能只算計黨主席位置，須知皮之不存，毛將焉附！

守護民主、保障人權，人人有責，要有「寧鳴而死、不默而生」的覺醒。否則，威權體制復辟，誰都可能是「綠色恐怖」受害者！

國安會 朱立倫 連署書

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