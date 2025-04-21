科技．人文聯合講座／面向烈火烹油的東南亞

美國總統川普四月二日宣告解放日，並對全球超過一百八十個國家實施關稅戰，藉以消弭貿易逆差。台灣與越南、柬埔寨、泰國等是除了中國大陸外的重災區。台灣對美出口貿易占出口總量的百分之十二，為第一大出口國，雖然出口大宗為半導體，目前暫排除在關稅戰外，但短期內仍難以降低對美貿易依存度。故川普宣布九十天的休戰期，只能當作安慰劑。

過去這幾年因中美對抗賽局，許多台商轉進東南亞，利用美國對這些國家的低關稅及低貿易壁壘，再將加工貨品出口至美國，然此一模式已遭美國圍堵，使得台商如坐針氈，到底應何去何從呢？

明白文化出版社一系列探討東南亞地緣政治的叢書，正提供我們一個解決出口困境的想像空間。東南亞掌控馬六甲海峽，為歐、亞、非洲往來要閘，亦為大陸一帶一路匯經之地，也是美國拓展印太戰略涵蓋範圍，還有印度的東進政策及南韓的新南方戰略，借用該叢書之語，可謂風口浪尖。其次，東南亞十國將近七億人口，僅次於印度與中國大陸，為全球人口紅利成長最高的地方，已有從生產基地轉成消費市場的趨勢。而各國憑藉人口紅利，再加上政策支持，如泰國的東部經濟走廊、馬來西亞的工業4.0與數位馬來西亞等，儼然已成電商的創新基地和獨角獸的培育地，例如電商的蝦皮和Lazada、外送暨共乘的Grab和Gojek，一時間風風火火，好不熱鬧，又稱烈火烹油。

面對川普單邊的貿易戰，除了短期承諾加大對美採購，甚或美債免息外，台灣應思考長期解決對少數國家貿易依存度過高的痛點，亦即，開發新的市場，擴展新的貿易關係。

東南亞正是首選，除了地緣接近，各國皆有為數不少的華裔，也有文化與語言的可近性。我們不應再把東南亞國家當成生產基地，而應進入市場，提供服務。那麼，接下來的問題就是，什麼產業是台灣的強項，可供輸出？眾所周知，台灣的音樂曾風靡東南亞，也吸引歌手如孫燕姿等人來台發展。如今台灣的醫療水準已是世界一流，而醫療服務又是剛性需求，正是時候將內需體質添加出口成分，擴展台灣貿易。

過去，早在馬政府時代即有醫療國際化專案，但並未真正著力於出口，究其原因在於基礎整備的投入不夠，包括市場調研、法規分析等。同時，醫療服務的出口也需要像醫療諮詢及管理服務業者的參與，以便駐點以開發客源，型塑整體行銷策略，以及合規經營，便於與台灣醫療體系形成一條龍服務。

儘管關稅戰對台灣是切膚之痛，但趁此危機，思考如何前進東南亞，把剛性內需的醫療服務出口至海外，或許是一扇機會之窗。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）