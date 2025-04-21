四月廿二日是世界地球日，官方與民間都免不了辦一些環保活動，如淨灘、減塑等。但這些環保行為是我們平常都在做的，重點是要能持之以恆，而不僅是做一天的秀。

為什麼不僅稱為「環保日」，卻要冠上「地球日」的字眼，有一個更深刻的意義，就是要賦予「地球村」的意涵。以最重要的氣候變遷議題而言，大氣中的二氧化碳濃度升高是全球一致性的，而不是那一個地區濃度較高、那一個地區較低，因此絕不是單一國家努力就可以了。

很不幸的是，現在很多國家仍然自掃門前雪，甚至於強國去掠奪弱國的天然資源，用以滿足自身的需求，卻忘記了某一地區的天然生態一旦遭到破壞後，任何國家都會受到影響的「蝴蝶效應」。

號稱地球之肺的亞馬遜熱帶雨林，大片被砍伐後，導致近年來各地區經常發生嚴重乾旱、暴雨、酷寒，是大自然反撲最鮮明的證據。因此，從空間觀來看，地球村的每一分子、每個國家，彼此之間是休戚與共。

另從時間觀來看，全球資源應該是永續循環的。循環經濟的重要性是為世代子孫保留永續生存的環境。天然資源中，有些是不可逆的，如石化燃料燒掉用完就沒了；有些則是可逆的，如金屬、礦石等無機性資源。很不幸的是，我們現在很多的活動都是將不可逆的資源消耗殆盡，而將可逆的資源任意棄置、未加以回收，以致造成各種資源枯竭的危機，甚至製造出如戴奧辛等大自然永遠無法去除的萬年毒物，貽害後代。

因此，在策略上，我們對於不可逆的資源應節約使用，或尋求如再生能源等可逆的替代方案；對於可逆的資源，則應建構完整的循環經濟產業體系，掌握資源流向，並充分循環利用，而不能讓其憑空消失無蹤。

人們疼惜兒孫，因此留下錢財遺產；然而維護生態、留下讓後代得以永續生活的優良資源與環境，才是真正的大愛及倡議世界地球日的真諦。