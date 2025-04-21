地球日需要政策而非儀式

為慶祝四二二地球日，環境部於十九日起，舉辦包含全民淨街、綠能蔬食園遊會、繪本短劇公演等一系列活動，號召萬人響應。長官們在眾人簇擁下高調做義工，進行不亂丟垃圾、用綠能、蔬食救地球等「道德勸說」。

這並不是以政策規範引導行為改變的「環境部」職責，但在政務公關化、官員網紅化的趨勢下，辦活動博眼球，遠比深究政策來得實際且輕鬆。

美國智庫華盛頓政策中心副總裁Todd Myers批評，每年地球日都聽到更多承諾，卻沒人關心環境效益與結果，地球日已淪為形式主義的象徵。一九七○年美國首屆地球日活動協調人Denis Hayes更直言，許多企業利用地球日來「漂綠」，這與地球日的初衷毫無關係。

相較於國外愈來愈多反漂綠和自省的聲音，環境部反而愈玩愈大，四月地球日、六月環境日、十月金秋地球日，慶祝活動從日、至周、到季，堪稱全球最多最長的環保節慶，但台灣環境有因此變得更好嗎？而在民間琳瑯滿目、結合公關行銷的活動下，何須環境部「錦上添花」挹注公帑，宣傳這些制式教育早已納入、企業廣泛行銷，且民眾耳熟能詳的訴求呢？

以蔬食為例，蔬食與否是個人選擇，與特定宗教團體舉辦活動，除有資源分配不公、配合首長偏好之疑慮外，亦未能探究食物與環境問題的解方。例如，台灣糧食自給率僅三成，高度仰賴進口、碳排放高；廚餘屢創新高，二○二四年總計超過五○點五萬噸；吃到飽蔚為風潮，缺少類似中國、日本、韓國、法國、西班牙等反食物浪費法律。這些問題，環境部看得到嗎？

說到淨街，早在二○一二年就有三位女大學生發起撿垃圾環島壯遊行動，政府舉辦之淨灘活動更難以勝數；但從海岸到陸地，垃圾依舊愈堆愈高、海洋廢棄物無數；號召全民淨街，而非持續精進政策，有用嗎？更別提高調淨街，不用交通管制？活動過後反而可能衍生的「責任外包效應」，反正清潔隊、義工會清理，亂丟又何妨？

日前聯合報報導「彰化汙染小旅行」，親身感受環境與居民汙染之痛，引起廣泛迴響。直面難堪之處、解決深層問題，才是環境部在地球日要有的高度與態度。

好的公共政策和具啟發性的環境教育，不能只花錢玩公關，活動節日化、尤其是報喜不報憂更非負責任的作為；而是要有具體方法、數據、科學與效益追蹤，並且重信守諾、勇於究責。辦活動不缺環境部一人，但做好政策，別無他人。