快訊

【即時短評】賴總統若容不下逆耳忠言 扁恐變XX同路人

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德與川普的孩子氣

聯合報／ 張世杰／佛光大學社科院院長、公共事務學系教授（宜縣礁溪）
波波漫畫
波波漫畫

民主政治是一系列兼具說服、妥協與成熟布局的制度化角力過程。然而現實體驗，我們發現目前民主殿堂的政治操作，卻更像幼兒園的遊戲時間。當一個小孩想要買玩具，爸媽說不行，他便哭鬧、跺腳、躺在地上打滾。賴清德總統與美國川普總統，在面對國內外敵對勢力與制度掣肘時，往往做出類似孩子氣般的情緒反應與報復行為，不免令人質疑其治國風格是否停留在意氣之爭，而非致力於透過制度建構來解決棘手問題，造成人們對民主制度穩定性的疑慮。

面對藍白聯手主導立院議事過程，國會席次未過半的綠營，隨即醞釀對部分國民黨立委發動「大罷免」。雖然賴總統本人未公開主張，但身兼民進黨主席，若無積極出面勸阻此類報復性動員，也就無法撇清其與罷免策略之間的責任糾葛。

回顧過去，賴清德在擔任台南市長期間，也曾因市議會議長選舉不如預期，拒絕出席市議會將近八個月，最終遭國民黨執政時的監察院彈劾。當時台南正值登革熱疫情高峰，其地方治理風格備受批評，反映其傾向情緒對抗、而非制度協商。

美國川普總統近期對中國發動關稅戰，對社群媒體平台進行審查打壓，並多次威脅要撤換聯準會主席鮑爾，無不顯露出對國內外制度規則不滿的個人情緒。雖說其背後好像有一套大戰略布局，但川普這位精明的商人總統，卻也曾經宣告破產；在其第一任期時對抗新冠疫情荒腔走板，很難判斷這次關稅戰策略可遂行其意志，使「美國再次偉大」。

相較之下，真正成熟的政治領導人不以情緒主導決策，他們也善於謀略，卻會耐心布局。例如德國前總理梅克爾，十六年任期內引導歐盟成功地度過全球金融災難與歐債危機，促進歐洲團結、使德國國力增強；梅克爾的治國風格有其一貫之處，即尊重民主政治制度的運作邏輯、不以意志凌駕制度、以政局穩定為治理核心。她讓政治成為解方，而非對立的源頭；也就是說，善用制度空間進行說服妥協的政治操作，而非直接衝撞體制本身。

當然，在此也要告誡國民黨，其做為百年政黨，面對執政黨立委在國會施以諸多挑釁與反制時，卻未能展現穩健的對應能力。無論是對中央預算的處理，或國會改革法案的推進過程，其政策立場和處理手法，皆讓人感受到較多對抗性而非建設性的監督，確實也難以滿足人民對於反對黨能成為成熟制衡力量的期待。

台灣的民主政治彷彿「小鬼當家」，這個家何時可以重新翻修、導入民主正軌？值得我們全體公民深思。

川普 情緒 美國

延伸閱讀

輝達H20遭突襲市值暴跌1880億 企業此刻最要緊：接通川普決策圈電話線

朱立倫籲民眾426上凱道 對獨裁者賴清德發出怒吼

加總理因應關稅戰 喊話增國防預算

WSJ曝白宮宮鬥新篇：趁納瓦羅不在 2部長說服川普關稅急轉彎

相關新聞

賴清德與川普的孩子氣

民主政治是一系列兼具說服、妥協與成熟布局的制度化角力過程。然而現實體驗，我們發現目前民主殿堂的政治操作，卻更像幼兒園的遊...

因應關稅變局 國產魚需轉型

美國對台灣農漁產品調整關稅架構的趨勢，為長年仰賴對美出口的台灣漁業帶來壓力。例如，去年全台台灣鯛輸美總計一萬三千餘噸，價...

川普新海鮮政策 漁業署看到了嗎

美國總統川普十七日簽署行政命令，宣示啟動「美國優先海鮮戰略」，透過鬆綁商業捕撈限制，以及免受外國「不公平貿易影響」等措施...

地球日需要政策而非儀式

為慶祝四二二地球日，環境部於十九日起，舉辦包含全民淨街、綠能蔬食園遊會、繪本短劇公演等一系列活動，號召萬人響應。長官們在...

世界地球日的真諦

四月廿二日是世界地球日，官方與民間都免不了辦一些環保活動，如淨灘、減塑等。但這些環保行為是我們平常都在做的，重點是要能持...

科技．人文聯合講座／面向烈火烹油的東南亞

美國總統川普四月二日宣告解放日，並對全球超過一百八十個國家實施關稅戰，藉以消弭貿易逆差。台灣與越南、柬埔寨、泰國等是除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。