賴清德與川普的孩子氣

民主政治是一系列兼具說服、妥協與成熟布局的制度化角力過程。然而現實體驗，我們發現目前民主殿堂的政治操作，卻更像幼兒園的遊戲時間。當一個小孩想要買玩具，爸媽說不行，他便哭鬧、跺腳、躺在地上打滾。賴清德總統與美國川普總統，在面對國內外敵對勢力與制度掣肘時，往往做出類似孩子氣般的情緒反應與報復行為，不免令人質疑其治國風格是否停留在意氣之爭，而非致力於透過制度建構來解決棘手問題，造成人們對民主制度穩定性的疑慮。

面對藍白聯手主導立院議事過程，國會席次未過半的綠營，隨即醞釀對部分國民黨立委發動「大罷免」。雖然賴總統本人未公開主張，但身兼民進黨主席，若無積極出面勸阻此類報復性動員，也就無法撇清其與罷免策略之間的責任糾葛。

回顧過去，賴清德在擔任台南市長期間，也曾因市議會議長選舉不如預期，拒絕出席市議會將近八個月，最終遭國民黨執政時的監察院彈劾。當時台南正值登革熱疫情高峰，其地方治理風格備受批評，反映其傾向情緒對抗、而非制度協商。

美國川普總統近期對中國發動關稅戰，對社群媒體平台進行審查打壓，並多次威脅要撤換聯準會主席鮑爾，無不顯露出對國內外制度規則不滿的個人情緒。雖說其背後好像有一套大戰略布局，但川普這位精明的商人總統，卻也曾經宣告破產；在其第一任期時對抗新冠疫情荒腔走板，很難判斷這次關稅戰策略可遂行其意志，使「美國再次偉大」。

相較之下，真正成熟的政治領導人不以情緒主導決策，他們也善於謀略，卻會耐心布局。例如德國前總理梅克爾，十六年任期內引導歐盟成功地度過全球金融災難與歐債危機，促進歐洲團結、使德國國力增強；梅克爾的治國風格有其一貫之處，即尊重民主政治制度的運作邏輯、不以意志凌駕制度、以政局穩定為治理核心。她讓政治成為解方，而非對立的源頭；也就是說，善用制度空間進行說服妥協的政治操作，而非直接衝撞體制本身。

當然，在此也要告誡國民黨，其做為百年政黨，面對執政黨立委在國會施以諸多挑釁與反制時，卻未能展現穩健的對應能力。無論是對中央預算的處理，或國會改革法案的推進過程，其政策立場和處理手法，皆讓人感受到較多對抗性而非建設性的監督，確實也難以滿足人民對於反對黨能成為成熟制衡力量的期待。

台灣的民主政治彷彿「小鬼當家」，這個家何時可以重新翻修、導入民主正軌？值得我們全體公民深思。