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台灣民主 缺捏熄對立引信的人

聯合報／ 李珅宇／退役高階將領（台北市）
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「大罷免」愈演愈烈，政黨分歧、民代互鬥、民眾衝撞、社會動盪…甚而已醖釀四二六上凱道「罷免總統」、「罷免內閣」…台灣政壇已完全看不見理性溝通與議論空間，國家長期處於仇恨對立、分化撕裂、冤冤相報，苦的是人民恐將永無寧日，慘的是國家可能走向敗亡。

二○一九年丹麥國會以「同理動物心」關懷大自然生態，決議立法「禁止馬戲團利用野生動物表演」，遂決議由政府買下民間馬戲團的四頭大象，然而因為其中一頭大象與駱駝感情很好且已生戀情，馬戲團不忍拆散這對愛侶，衍生出一段政府花錢買大象、馬戲團附贈駱駝的「感性故事」。

丹麥政府以人為本，熱愛自然環保意識的愛屋及烏決策立意絕佳，啟迪社會向善教育的意義亦非凡，執政（保守）黨深覺此法案有附加詼諧的絕妙意涵，遂刻意擱置到總預算關鍵審查時刻才推出，也因此果真化解會場原本敵對怒視怨懟氛圍，順利通過全預算。

最高超的協商折衝，是在一般正常人「應該要發怒火爆」的時候，能扭轉氣氛、輕輕的把已經點燃的火藥引信捏熄；台灣民主之路，實需要多些這類捏熄引信的細膩元素。

「罷免」本該是是民意監督的主權法寶、挽救民主制度的最後救濟，當演變成政治操控的工具時，民主已成非民主、自由已是非自由，國家又如何躋身自由世界之列？

多數決民主的原則是「少數服從多數」，設若兼顧「多數尊重少數」的理性，亦不偏離自由民主。

大象 罷免

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