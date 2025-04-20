大屋頂下／台獨是中華民國境內敵對勢力 誰要消滅中華民國？

民進黨一名台北市議員質詢市長蔣萬安：「是哪一個國家要消滅中華民國？你答不出來，國民黨是共產黨的走狗！」

蔣萬安正色回答：「要消滅中華民國的是民進黨和共產黨！」

蔣萬安把這句話說了八遍，並兩次擲回議員的話說：「民進黨是共產黨的走狗！」

直球對決，當面攤牌。因為，民進黨是台獨黨，台獨要消滅中華民國。

民進黨敢說自己是台獨黨嗎？不敢，否則無以操持大局。但民進黨又敢說不是台獨黨嗎？也不敢，否則無以面對台獨。

閃爍其詞，這是台獨的一貫話術。民進黨亦因此以台獨挾持了台灣。

本文認為，「要消滅中華民國的是民進黨和共產黨」這十六個字，應可做為國民黨重建兩岸論述的起點與槓桿。

即使國民黨中央無此膽識（想不出理由），但國民黨內應有重要的山頭或派系（蔣萬安？盧秀燕？）出面，根據這句話來重建並發展兩岸論述。這十六個字應可翻轉幾十年來陷於黑白顛倒的藍綠兩岸議題辯論。

十六個字直指一個核心問題：誰要消滅中華民國？

中共不但要消滅中華民國，且一度操持「中華民國已經滅亡論」。有志一同，民進黨是台獨黨，也要消滅中華民國，更長期操作「台獨黨綱／中華民國是外來政權／正名制憲」等，這則是另版的「中華民國已經滅亡論」。

民進黨及共產黨皆持「消滅中華民國論」。這是蔣萬安發言的根據：「要消滅中華民國的是民進黨和共產黨！」

因此，就「要消滅中華民國」言：民進黨是中共的同路人，共產黨是民進黨同路人。

國民黨不同於共產黨與民進黨，正因國民黨是三者中唯一堅守中華民國立場者。

但是，幾十年來的藍綠兩岸議題辯論，卻是黑白顛倒，積非成是。

國民黨與民進黨之異，在民進黨主張台獨，國民黨則反台獨。但國民黨與民進黨之同，則在同樣必須與中共抗衡。也就是說，民進黨主張以消滅中華民國（台獨）來對抗中共，國民黨則主張以堅守中華民國、反對台獨來與中共抗衡。

兩者的差異是：以台獨對抗中共，就必然要走向仇恨、敵對、零和、切割甚至戰爭的兩岸過程。相對而言，以中華民國、反對台獨來抵抗中共，卻可能經營和平、友善、交流、雙贏的兩岸過程，至少可大幅降低戰爭的風險。

國民黨護守的「中華民國」始終堅韌對抗中共，這點無可置疑。不說別的，在早年的兩岸對峙中，金門防務地下化、佳山計畫，甚至曾經研發原子彈，皆可見證國民黨的意志。

近四十年來，由於世局及兩岸的丕變，經由蔣經國的「解嚴／開放」，兩岸戰略由「軍事／敵對」轉移到「民主／和平」，這只是國家戰略與時推移的新選擇，但國民黨向未棄守「反對中共消滅中華民國」的立場。

正因「反對消滅中華民國」，國民黨就必須反台獨。因為，台獨要消滅中華民國，是中華民國的「境內敵對勢力」，是中華民國的「內奸」。待台獨整垮了中華民國，屆時絕不可能實現台灣共和國，而必將使台灣淪為中華人民共和國的一省，被中共消滅。所以，國民黨必須反台獨。

然而，可笑的是，民進黨主張台獨要消滅中華民國，如今居然要問：「誰要消滅中華民國？」

藍綠兩岸辯論的道理其實就是如此簡單淺白。但是，國民黨主張以中華民國抗衡中共及反台獨的兩岸戰略，卻被民進黨誣指為「中共同路人／在地協力者／境內敵對勢力／消滅中華民國」，真是含冤莫白。

此時此際，正是國民黨應回問民進黨：台獨是不是和中共一樣要消滅中華民國？台獨是不是中共同路人？

民進黨一向只會輕蔑奚落中華民國對抗中共的能力，甚至要用台獨來消滅並取代中華民國。但民進黨卻從來且愈來愈不能證明台獨在對抗中共上有何比中華民國高明之處？

馬英九執政八年，在「九二共識／一中各表」下，維持了「不統／不獨／不武」的兩岸論述，且實現了對等的馬習會。但到了今天，中共不斷指賴清德「倚美謀獨」，賴清德卻不敢否認也不敢承認。試問：民進黨若不能宣示「不獨」，如何能主張「不統／不武」？

此一簡單的對比，已將中華民國與台獨的高下比了出來。

蔣萬安的「共產黨民進黨都要消滅中華民國論」，應是國民黨重建兩岸論述的起點。

國民黨要中共認識：你要消滅中華民國，台灣社會懼統容獨，台獨就會陰魂不散。中共若聽不懂國民黨必須如此與選民對話，兩岸關係就絕無出路。

國民黨也要民進黨認識：用台獨消滅中華民國，不但是中共的同路人，更是中共的帶路黨。

準此，國民黨的兩岸主張其實十分簡單明瞭，就是：國民黨反對共產黨與民進黨消滅中華民國，國民黨堅守中華民國。

台灣人必須嚴肅思考：我們究竟要用「中華民國」或「美國豪豬」的地位來面對兩岸的難題？

賴清德已和盤托出「脫中入美」的戰略觀。亦即，走台獨路線，在政治經濟上與中國徹底決裂，並將政治經濟完全外包給美國。這是完全服務於美國的地緣政治計算，在美國的挾持裹脅下，台灣這隻「美國豪豬」將完全失去與對岸和平競合的可能性。

台灣只有以「中華民國」的地位迎對兩岸難題，始可進可退可攻可守，在進退攻守之間操持必要的自尊、自由與自主。「美國豪豬」已經預言「地獄景象」的結局，唯「中華民國」能營造和平競合的前景。

兩岸的死結在台獨，兩岸的解方在中華民國。

此次，蔣萬安與綠議員互嗆「誰要消滅中華民國」，正是提醒國人應當深思此一問題的契機。

文末，將《大屋頂下》建議的「兩岸新路徑」完整版再刊一次：

一、建構「大屋頂中國／大屋頂中華」概念。二、交換論：以我不台獨，交換你不武統。三、仿東西德，建立「互視為不是外國的國家」的概念。四、過程論：淡化「台獨／統一」的「目的論」，提高「和平競合」的「過程論」。從「合理的過程」邁向「改善之目的」。五、將舊的兩岸關係，即「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉向新型兩岸關係，即「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。定錨中華民國，共構和平競合。

賴清德，你是不是台獨？請光明磊落地回答是或否。