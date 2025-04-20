名家縱論／當大學被吸走了自由的空氣

最近大學校園瀰漫不安，部分大學生響應民進黨的「大罷免」，在校園設攤收連署書，有些學校的攤位遭撤除，遭抗議侵犯言論自由。留言版上充滿火藥味，甚至針鋒相對，仇恨撕裂。

罷免活動進入大學校園連署的政治活動，選邊站的宣傳和連署，卻被教育部長鄭英耀表態是言論自由，引起爭議，這是怎麼回事？

其實，言論自由在大學校園，從來不是簡單的議題。對有威權思想的政府，更視為必爭之地。

傳統上，大學的言論自由催生了學術自由，也促進市民社會的公共性，然隨著逆民主浪潮襲捲全球，年輕世代都正歷經一場政治主導的全面的大變局。

川普競選時，就盯上那些推行「批判種族理論、跨性別瘋狂以及其他不適當的種族、性或政治內容」的大學，列為削減預算的目標。

哈佛大學三月間原努力和川普政府協商學校政策未來如何調整：包括禁戴口罩、限制校園抗議活動及審查學術偏見。然而一周後，哈佛收到通知，要求擴大到領導層改革、招生政策改變，以及停止對某些學生組織的承認。更惡劣的，幾個學院必須改革錄取制度，以清除「敵視美國價值觀和制度」的國際生。

如此逾越學術自由的紅線，哈佛不能接受，成為第一所對抗白宮、捍衛高教的大學。校長加伯說哈佛「不會放棄獨立性和憲法權利」。「政府不僅侵犯哈佛的憲法第一修正案權利，也超出民權法賦予政府的權限。威脅大學致力知識的探索、產出與傳播的根本價值」。

憤怒的川普政府，立即宣布凍結廿二億美元撥款。

但哈佛的強硬聲明，已喚醒同儕的支持，原本準備屈服的哥倫比亞大學改變立場，聲明拒絕任何「來自政府的強硬干預」。普林斯頓大學校長也說，「與哈佛站在一起」。正被教育部調查「反猶太歧視和騷擾」的史丹福大學校長說，大學的實力「建立在政府投資而非政府控制的基礎上」。

哈佛對抗川普的威脅，凸顯大學面臨主要困境：政府干預的威脅、校園內部的壓力、學生和教職員間的意識形態分歧加劇、「取消文化」的影響。言論環境緊張，對不同觀點容忍度下降，部分師生害怕表達爭議性觀點，如何保障不同觀點的自由表達，已是複雜挑戰。

美國媒體進大學調查言論自由現狀，發現少數族裔特別是非裔學生，愈來愈覺得第一修正案不能保護他們這類學生。威斯康辛大學有白人學生在社群媒體傳播種族歧視言論，導致非裔學生會要求學校全面禁止校園仇恨言論。

普渡大學二○一五年通過《言論自由原則》，表示該大學「不僅負有促進活躍和無畏的辯論和審議自由的責任，而且在他人試圖限制言論自由時，肩負保護這種自由的莊嚴責任」。該校設立言論自由委員會，處理大學爭議言論，不但讓校方保持中立，且能避免捲入爭議的一方。他們還制定新生入學的第一修正案培訓和短劇表演，讓學生學習如何應對涉及言論自由的各種困境。

當下政治意識掛帥，穿越公眾言論的雷區，往往使學校陷入兩難，不但時時面臨不同主張者的挑戰，但如果聽從政治指揮，施加任何言論限制，更是帶頭削弱公民言論，戕害學術自由。

回看台灣，社會上連主張不夠政治正確的言語，也可能受到行政懲處，和政府沒完沒了的騷擾。因為不當的政治力主導，造成社會緊張，國家撕裂、台灣撕裂、綠色麥卡錫主義和出征異己，讓民眾感受到寒蟬效應。而試圖消除學術自由的政府巨靈，正在步步進逼，難道我們只能放任它的步步擴張？（作者為政大傳播學院教授）