星期透視／川普的關稅武器化與美國優先

四月二日起，川普總統向世界各地揮起關稅武器化的大棒，透過極限施壓與威脅折騰，開啟了翻雲覆雨的「加碼–暫停–恢復–豁免–再加碼」等制裁措施，課徵的關稅從百分之十躍升到二百四十五，掀起了全球經貿風暴。美國股市、滙市與債市同時出現嚴重下滑的震撼局面。

川普聲稱「關稅是最美麗的字彙」，將不惜一切代價對抗敵人！對此，世界各地的反應大不相同。大致上可歸納為下列幾種。

第一，神魅智慧。約略有三成美國選民相信川普「不為非」；他不但擁有特殊的神魅（charisma）智慧，而且是力倡「美國優先」的政治領袖，一切政策作為皆饒富深意，包括即興增稅和極限施壓都源自靈恩與天啟，受到上帝的眷顧。換言之，川普絕不是胡作非為，其決策係按照計畫進行，胸有成竹、威鎮八方。各國領袖只能服膺他的領導，共同維護美國霸業，否則必遭強烈反噬。

第二，違法濫權。與前述川粉信念正好相反，許多人質疑川普的精神狀態和道德人格大有問題；他不但違反憲政法治，而且偏離自由民主與分權制衡，造成嚴重的亂象。加州州長紐森於四月十六日向聯邦法院起訴川普政府，濫用《國際經濟緊急權力法》，給加州的家庭、企業帶來混亂，並且推高物價、威脅就業，導致加州居民數十億美元損失。紐森的訴求是，川普無權單方面對墨西哥、加拿大和中國等徵收關稅，要求法院禁止其實施。

第三，對等反制。中國大陸、加拿大、歐盟都針對美方的關稅制裁採取反制措施，尤以中方態度最為堅定；並且特別強調應合作共贏而非單邊主義的利益極大化，秉持「以直報怨」的原則實施對等制裁。中方不急於與美國協商，也作好了必要時「脫鉤斷鏈」的準備。至於日本方面，首相石破茂認為川普關稅擾亂全球秩序，日方不打算讓步，也不急於與美方談判達成協議。由此看來，儘管關稅大刀已對各國造成影響，但主要經貿大國仍沉著以對，不因川普的情緒波動而受干擾。

第四，霸權衰頹。美國獨霸地位主要表現在美軍、美元與意識型態三方面。自川普上任以來，堅決反對民主黨的民權理念和政治正確，斥責歐盟的進步主義與平權作為，在預算方面大幅度刪減外援經費，並否定顏色革命輸出等相關政策，在意識形態霸權上呈現了消退趨勢。至於軍事霸權，川普要求北約各國付出更多經費，並自行承擔防禦烏克蘭的開銷。換言之，別想「再揩美國的油」！川普還要藉徵收各國高關稅獲取更多的挹注，進一步則想刪減天價的美債利息以緩解財政的壓力，避免美元霸權快速式微。

由此看來，川普的關稅制裁應係美國霸權能否維繫的關鍵，今後恐將不斷甩鍋、恫嚇甚至變臉，這不但考驗他的智慧與能力，同樣也對各國領袖帶來嚴峻的測試與歷練。

（作者為政治學者、中流基金會董事長）