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大動作辦藍反罷免的法律迷思

聯合報／ 黃怡騰／東吳大學法律研究所兼任副教授（新北市）

近日各地檢調機關人員傾巢而出，大舉偵辦藍營在台灣各地反制民進黨大罷免的反罷團體，並派員搜索藍營地方基層黨部。昨天，又傳檢方搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等到案，並以四人有串滅證之虞，依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見。

檢方偵辦之舉，可謂近年來司法史上少見的驚天之作，引起許多議論，批評檢察機關「只辦藍不辦綠」、「標準雙標」、執政黨高舉司法大刀對在野黨發動刑事偵辦，用意實為移轉「綠營共諜」案的失政焦點，也有製造寒蟬效應，冷卻藍營正要啟動的反罷二階連署的意圖。

從法律觀點來看，選舉活動及選務作業，係由政府專設的機關負責規畫及辦理；而公職人員罷免案則依由人民一方發起，於罷免案領銜人員開始收集提議及連署的過程，皆單由領銜人員「私人」辦理，這些「民間人員」並未享有戶政役政機關的國家公權力、亦未掌握國家所擁有的公民個資，權能上無法接近利用戶政機關管道，辦理提議人及連署人身分、設籍等個資正確與否的查核。

故司法實務上，司法機關類對於「罷免提議前或連署前已經死亡的錯誤情事」，率皆以此為由，認為「尚難期待領銜人員得以事先發覺連署者已經死亡之事實」，而將領銜人員「繩之以法」，而不認定檢成行使偽造私文書罪責。

發生於四年多前的韓國瑜罷免案，高雄地檢署即在由韓國瑜對罷韓團體及中央選委會主委所提出的「死亡連署刑事告訴」一案中，以上述理由，對於罷免案領銜人及中選會主委李進勇，作成不起訴處分，此參高雄地檢署一一○年偵字第四號及第五號案件的不起訴處分書，即有詳細的說明。

其次，另據檢調單位指稱，藍營在爭取提議及連署過程中，涉及「流用」黨員資料，而有違反個資法一節云云。個案事實如何，筆者無從臆斷，惟有關「罷免提議與連署『流用』黨員個資」行為，自法律觀點而言，筆者認為並無違反個資法，原因在於，「參加政黨為黨員」屬人民依據憲法上所保障「參政權」的體現；而經依法設立的政黨，依法須向主管機關內政部報備黨章。依中國國民黨黨章規定，「黨員應遵守黨的政策、決策及有關決議的義務」，由此可知，參加國民黨黨員，依照黨章規定，本即有同意並支持罷免綠委提議案的義務，違反規定者，即屬「違反黨章」規定，所屬政黨可以對其停權、撤銷或開除黨籍處分。

從政黨法法理以觀，「黨員既應支持所屬政黨提出的罷免案」，邀請黨員加入提議及連署，並運用黨員原先提供的既有個資，法理上應屬有權的使用，何來違法利用個資之有？

筆者強調，台灣常辦公職人員選舉，實務上所有參選政黨每逢選舉期間時，為求候選人勝選，皆必將政黨所蒐集建立、掌有的所屬黨員個人資料，提供政黨所推薦參選人利用，此種「進入選舉期間的黨員個資利用行為」，應解釋為黨員加入政黨為黨員時，原本即「事先概括同意」的個資利用承諾，我們千萬不能因為罷免案較為少見，而忘卻「黨員個資利用行為」所具有的免責特性！

個資 罷免

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