反制專權 倒閣才能打破不公

如今大罷免已淪為執政黨利用司法偏頗辦案與行政優勢，來製造根本不成比例與完全不公平的罷免戰。記得港片《少林足球》中，「球證、旁證、加上主辦、協辦所有的單位全都是我的人。怎麼和我鬥？」魔鬼隊的老闆經典台詞，少林足球隊怎麼可以贏呢？在大罷免時一名綠委就拿這段話來嘲諷藍營的反罷免，他卻不知道如今的這場大罷免早已被執政黨玩成了這段經典台詞一樣的情境了。

從三月中旬台南地檢搜索國民黨南市黨部，四月中旬雙北市檢調更連環針對辦罷綠委造假案，十七日搜索國民黨北市黨部，引發藍營集結北檢抗議司法辦案不公。媒體報導揭露出檢調已經全面動起來，而且心領神會地就是「只辦藍不辦綠」，檢調完全不演了，就是讓自己成為執政黨的「附隨組織」。

賴政府從新國會一開議就喊出了要「罷免在野委員」，民進黨立院總召柯建銘就是這場政治遊戲的操盤手，原本躲在後的民進黨還裝模作樣，不承想老柯愈玩愈起勁，總統賴清德還在閃躲。而曹興誠等綠營側翼與青鳥等欲罷不能，一階二階藉著豐沛資源與金援一路衝下來，連署部分達標，只是民眾早就不滿，所以愈到截止日期連署顯然有停滯不前的情況；相對地罷綠行動也沒閒著，從破零之後帶動了藍營士氣大振，兩廂對比，綠營有些急了，為了完成重創在野的成效，中選會「裁判兼球員」來幫忙，檢調更是南北動員，藉這場連環辦造假案來阻絕藍營開始日益高漲的反罷免氣勢。

執政黨使出檢調絕招，其來有自。先是三月初台積電赴美加碼擴廠投資，到了四月川普打出關稅戰，賴政府的因應措施是完全接受、跪地輸誠。賴清德從三月起就意識到美方的關稅戰一定會重擊民眾對綠營的信心，所以打出「賴十七條」，結果引爆中國的「海峽雷霆─二○二五Ａ」演習，賴政府再打抗中牌，來為大罷免添柴火。

沒想到從府院到立院的共諜案接連被捅出來，一向抗中的綠營，卻出現了「共諜網」，洩密到什麼程度？還有多少人牽連在內？綠營從上到下趕緊「遮掩」、「維護」，但共諜網愈扯愈大，連國安會秘書長吳釗燮都被扯上。綠營根本說不清楚講不明白，此時只有藉大罷免來企圖「蓋牌」，而大罷免要成，當然就是要綠贏藍輸，所以賴當然要動用檢調來為綠營罷免戰「助燃」。

大罷免既已淪為綠營政治運動與「遮掩」綠色醜案、掩蓋綠色執政對川普關稅戰的無能，在野黨當然要用力的監督與不斷質詢下去。

立院在野優勢不能倒，那麼在面對不公平與不成比例的罷免遊戲時，打破這場不公，爭取全面重選的公平競爭機會，「倒閣」或許是值得考慮的一張反制牌。倒閣可讓卓內閣面對不斷覆議而一事無成負起政治責任，也可讓賴清德重回民意的監督，讓他不能再專權，並應負起造成國家如此動亂的政治責任。