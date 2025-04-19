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執政亂象 倒閣釜底抽薪

聯合報／ 李明／政治大學外交系兼任教授、中美文經協會秘書長（台北市）

四月二日，美國總統川普以所謂「對等關稅」對全球百餘國開鍘，台灣被課徵卅二趴的稅率，高過日本及韓國，企業惶惶不安。雖然四月九日川普政策大轉彎，宣告對等關稅將延後九十天施行，全球股市匯市仍應聲而倒。

民進黨政府高官，仍一副「處之泰然」作風。且不論先前立院總召柯建銘拍胸脯保證僅十趴關稅、行政院長卓榮泰說民眾「可以安心睡覺」、副總統蕭美琴叫人猜她潤餅裡包著什麼餡、賴清德總統音樂祭影片高舉「至少我們還有音樂」，正當如今全國上下正待集中意志和力量和川普政府協商新稅率之際，民進黨政府仍不改欺騙本性，表示台灣已排入美國首波關稅談判名單，不料再被外媒揭穿，真是情何以堪！

尤有甚者，從行政院長開始，仍不遺餘力大搞「大罷免」。全民皆知，民進黨完全執政，實為徹底腐敗。舉其大者，在以「抗中反中」之名消滅在野黨、搞壞兩岸關係至今兵凶戰危、操弄司法整肅異己、改動教科書洗腦學生、大撒台幣債留後代、故開巧門包庇貪汙、掌控媒體豢養側翼、近則壓迫陸配繳交退出大陸籍證明；外交層面則跪美舔日、斷送國家資產在所不惜。

最近政府部門全力投入「大罷免」。柯建銘自認大罷免將「大成功」，民進黨再度完全執政將指日可待。行政院長以政府預算幾次覆議不過，不思反省反加大罷免力道，只為逞其一黨之私。

以本人任教的政治大學而言，不久前傳出圖書館某角落設有大罷免攤位進行連署，最近又改到校園要道舉牌擺攤，毫不保留地讓政治活動滲入校園。教育部長鄭英耀為此開脫，稱學生有自由參與政治表達意見權利。校園更有校內外人士接連開講，鼓勵學生連署。校方視若無睹，不知是習於為政治效力、還是教育部給了底氣，校方屈從執政黨意志，偏頗行徑令人浩嘆！

日前雙北、台南、嘉義等地檢察機關接連查辦罷免綠委團體、昨天高雄檢調搜索罷免綠委的連署站。鑒於民進黨大動作「辦藍不辦綠」，民進黨藉著司法大刀、鋪天蓋地砍向在野黨，國民黨主席朱立倫說「如此全台大搜索、大交保、大收押、極權國家才會做」；蔣萬安市長也關切「司法是否僅為政治服務」？更直言他「作為一個中華民國國民、台北市市民、三個孩子的爸爸」，不得不以個人身分站出來。

蔣市長提到與其讓執政者不公不義毀壞台灣，不如立法院推動倒閣，倘若賴清德堅持解散國會，便以立法院改選方式，對賴清德進行不信任投票。

蔣市長曾是立法委員、熟悉國會運作、他的提議必然經過一段時間的思考；面對無德無能無恥的執政當局帶頭作亂，不失為釜底抽薪之法，為杜動亂之源，捨此並無他途。

今日國事蜩沸、國難方殷，台灣民眾應知道自己面臨的危機，在於民主淪喪、失去自由、正義隱晦、獨裁肆虐。美國獨立宣言這樣說，「人民是國家的主人，當執政者走向獨裁侵犯人民自由時，人民有權利推翻、建立新政府」。作為國家的主人、台灣的民眾，應思考當往何處去。

民進黨 罷免 美國

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