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脫中入北？沒實力能變出什麼把戲

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）

民進黨最近忽然提出「脫中入北」論，應該先釐清的是，其主要談的是產業投資發展方向。從在執政黨部報告的學者媒體投書來看，其觀點證據也是以過去台灣對外投資、出口集中度與對外投資流向的歷史分析；而民進黨主席賴清德附和稱：投資「脫中入北」過程正面，並舉「矽盾2.0」說台灣與全球北方民主國家組成聯盟，這正是他所提出的「非紅產業鏈」及「台灣＋1」，「台＋美」新布局整體藍圖的一部分。

既然談到政府與產業投資，就不得不提起促成台灣經濟奇蹟的發展國家論。該論認為，過去台灣經濟之所以能發展，是因為國家有重視經濟發展的官僚、對社會的有效穿透，以及不受利益團體影響的產業保護政策等。一言以蔽之，台積電等電子產業之所以能崛起，當時的政府厥功甚偉。

然而，如果用發展國家論在台實踐軌跡來評估民進黨的「脫中入北」論，卻能看出許多問題。

首先，自從民主化開始後，台灣就逐漸脫離發展型國家模式了。李前總統將黑金引入中央政治，打壓專業官僚；後繼者更是貪腐纏身，帶頭做了壞示範；政策即便有所規畫，也會受到利益團體影響；再加上目前內閣財經官員表現，很難看出賴政府官僚有自主性與足夠專業能力。

其次，發展國家能成功，也與冷戰時期美國支持有關，一起形成幫助產業的合力，現在則正好相反：過去國家扶助私有特定產業是不讓其市場化以保護之，美國政府也視情況接納此種保護政策，而如今台積電在市場上打遍無敵手，面對的主要問題，是美國一直要它赴美開新廠、提高其運營成本的威脅。理論上政府要幫忙，就是該頂住政治壓力，作企業後盾，但結果卻是配合美方威脅，增加企業成本。

第三，美國現在是經濟民族主義當道，未來台積電的股權會不會變動？美國本土有沒有成立新公司的動機？一旦有了各種概念的「美積電」，留在台灣的台積電，是否將被視為新公司的競爭對手？

美商務部長盧特尼克，四月初在媒體訪談中，直言表示，要將半導體製造業從台灣移回美國，上述疑慮並非無的放矢。

總結言之，外界很難看出賴政府有保護自家產業的對策與能力，國家發展前途堪憂。從美國課徵台灣對等關稅到所謂「脫中入北」論出來，僅能看到政府搶先配合美國姿態，就算講的是入「北」而非入「美」，得罪對岸能加入多少國際經貿組織、能與「北方國家」簽訂多少經貿協定及厚植實力？

猶記當年「雙英辯論」ＥＣＦＡ，時任民進黨主席的蔡英文提及「民進黨的兩岸政策是走向世界」，執政多年來也多次宣稱要加入國際經貿組織等走向世界，但成績如何？而國家要加入哪個方向可再討論，但實力沒了，去哪裡都沒意義。人民該看看賴政府還能變出什麼新把戲。

民進黨 經濟發展 美國

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