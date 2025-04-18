川普讓疑美論成為潮流

看到美國前總統拜登的演說，也看到前白宮資深顧問班農斬釘截鐵說川普即使違憲也將贏第三任總統，想起近日重溫莎士比亞，莎翁亙古恆新，乃因場景雖假託古代異國，卻寫當代罪孽與無奈，而今日的美國和台灣正放大百倍重演莎翁筆下的蠢惡。

拜登身為卸任元首，不滿現任總統上任八十天就簽一百多條荒誕行政命令，只囁嚅指責不該損及美國人的退休金保障，這就是進退維谷的哈姆雷特，不能不表態，又小心翼翼怕得罪當道。班農上節目，主持人拿憲法唸條文，把那本憲法送到班農手中，班農滿臉不屑，那個側翼覺得自己是造王者，我們則看到昏庸的李爾王、不知滿足的馬克白，以及狡詐、大膽、全無道德觀的軍官伊阿古。

台灣常演出莎翁的仲夏夜之夢，若更多人熟悉這齣用鮮花隱藏大砲的傑作，會發現戲裡演蠢戲奉承當權者的村夫，放到今日民主社會就是大悲劇！如今，會一人一票選出川普，也會在台灣推動踐踏國會的大罷免。

當哈佛大學發出公開信，反抗川普政權的荒謬作為後，有識者談價值觀、道統、公平、法律程序，但更多戴著驢頭的蠢夫除了物價、退休金之外毫不關心，所以國王只消撩起讓國家再次偉大的病態鄉愁就能撈選票。蠢夫聽到國王說各國排隊等著「吻他屁股」，不會介意其背後的帝國主義思維，但台灣豈該以舔進「美國隊」而洋洋自得？

美國曾與加拿大、墨西哥簽《美墨加協定》，棒打這兩國亦毫不手軟。新加坡與美國有貿易逆差，仍被美國用關稅處罰。白宮經濟顧問委員會提出五點「貢品清單」，從第一點要各國出口產品全面接受美國關稅，到第五點直接捐款美國財政部，都吃人夠夠，但民進黨團總召讚揚關稅戰，說川普在打全球大罷免，到最後世界雙強就是美國與台灣，完全附和班農的ＭＡＧＡ論調。

一星期前，美國各地舉行反川普示威，今日我細讀美國政府把髒手伸進學校的新聞，以及哈佛大學的公開信，無法不感嘆，美國還配稱作民主自由國家嗎？美國剛把薩爾瓦多獨裁者迎進白宮，完全不是當初把澤倫斯基轟出白宮的嘴臉。總統又在社群媒體發文說俄烏戰爭是拜登的戰爭，不是他的戰爭，顯然別肖想美國出兵幫助烏克蘭。民進黨喜孜孜舔川時，請想想這些實例，也想想美國已撕毀多少條約，又退出了多少國際組織。

充滿優越感的川普，讓「疑美論」成為國際潮流，這並不僅關稅一項問題。美國排斥特定族群，將之遣送出境，更對文化機構與各級學校下手，把教育當成認知作戰，又想方設法規避憲法制衡，台灣與美國兩個政權一搭一唱，顯然也不僅貿易戰一項而已。

當馬克白野心被煽起，理智就沒了作用；當李爾王在阿諛中做出任性決策，更大悲劇必隨之而來。如今這個每十五分鐘就有頭條新聞的動盪時代，想生存需要頭腦清晰，負責任的領導人該停止望梅止渴的口號，例如「再次偉大」、「脫中入北（美）」之類，別糊弄人民、自我麻痺。