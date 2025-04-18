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美陸優劣勢難料 台應謀多元分散

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）

美國總統川普於四月二日宣布對主要貿易國家徵收對等關稅，最終演變為美中貿易戰。隨著美國針對中國課徵高額關稅，中國也祭出反制措施，兩強對峙迄今未有根本緩解。在這場博弈中，究竟誰更占優勢？各界看法分歧。

在近期的《外交事務》雙月刊中，彼得森國際經濟研究所所長亞當．波森在〈美國在貿易戰中很容易失敗〉一文中指出，美中關稅戰實則對美國更為不利。

而曾任拜登政府亞太事務副國務卿的坎伯與學者合撰的〈別低估中國〉，則從經濟、科技與軍事等多面向分析中國的結構性優勢，強調美國需結合盟國力量，方能有效應對中國的長期挑戰。

波森的觀點值得重視。他認為，美國在貿易戰中的劣勢，來自於對中國商品的高度依賴與替代困難。例如，美國自中國進口的商品與原料在短期內難以被其他國家取代，或無法以合理成本在國內生產。美國在去年對中國的商品與服務貿易逆差約達兩千六百億美元，相對於擁有順差的中國，在對抗中相對吃虧。

此外，波森指出，對中國進口商品徵收高額關稅，雖表面上施壓中國，實則對美國供應鏈與消費市場造成衝擊，導致製造業成本上升、通膨壓力加劇，甚至影響投資信心與生產力發展。他警告，若持續中斷自中國的進口來源，將可能引發「滯脹」風險，美國聯準會與財政決策者將面臨艱困選擇。

坎伯等人則指出，中國在關鍵領域正逐步取得主導地位。在製造業方面，中國總體能力約為美國的兩倍；在科技研發上，中國每年產出的專利數量與高被引論文均已超越美國；在軍事上，中國擁有全球規模最大的海軍，導彈庫存與高超音速技術也領先。尤其在新興產業如電動車、太陽能、電池與稀土礦物的生產上，中國的市占率已高達全球七成以上。

更重要的是，依據世界銀行的購買力平價計算，中國早於十年前在實質經濟總量上超越美國，顯示其內部市場與工業產值具有相當厚實的基礎。

當然，這些觀點並非意味美國完全喪失優勢。美國在制度設計、科技創新、金融體系與全球聯盟網路等方面仍具深厚實力。坎伯等人也指出，美國若能團結盟國、加強供應鏈韌性與自主生產能力，仍有望在長期競爭中維持主導地位。然而，面對中國崛起的現實，美國的策略與態度須更具連貫性與前瞻性。

這場貿易戰的影響並不僅限於美中，對包括台灣在內的全球供應鏈體系也帶來深遠影響。台灣作為半導體、電子與精密製造的重要節點，夾在兩大強權之間，應在因應地緣政治與貿易結構轉變時，維持靈活務實的策略。

最近賴政府提出「脫中入北」口號，試圖重塑經濟布局。然而若未能配合產業現實與國際市場的實際需求，反可能導致內部產業承受成本壓力，加重民眾負擔。因此，更應謀求多元分散的經貿政策，在穩健中創造空間。

總而言之，美中貿易戰對全球政經格局影響深遠。在此過程中，冷靜分析形勢、避免情緒性政策反應，並審慎規畫自身定位與應對之道，才是國家長治久安之道。

壓力 美國

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