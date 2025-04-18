好友老張是趨勢專家，最近熱中於研究人工智慧（ＡＩ）在百工百業的應用。前些日子他問筆者一個問題，結果令人意外。老張說有三組對象進行實驗，第一組只有醫生，用傳統工具進行疾病診斷；第二組是醫生加ＡＩ；第三組是只有ＡＩ。請問哪一組的表現最好？

自以為是的筆者毫不猶豫的回答說，一定是醫生加上ＡＩ輔助的第二組成績最高。老張說他原本也認為是如此，但最近一個實驗有不同的結果。根據紐約時報報導，美國波士頓一家醫院的內科醫生Rodman博士參與了一項實驗，結果發現醫生使用ＡＩ（其工具是ChatGPT-4）和一般的傳統診斷工具時，表現只比完全沒使用ＡＩ的醫生好一點點。

驚人的是，當單獨讓ＡＩ進行診斷時，成績居然比所有醫生都更好。ＡＩ在診斷病情並且清楚說明理由方面的平均得分高達九十分，而有使用ＡＩ幫忙的醫生，平均得分只有七十六分，沒有用ＡＩ的醫生則是七十四分。

此一研究除了顯示ＡＩ在診斷疾病方面確實非常強大之外，也呈現了一個有趣的現象：醫生通常會過於相信自己的經驗和直覺，即使ＡＩ提供了更準確、更完整的建議，他們也不容易接受，錯失了ＡＩ能夠提供更好、更全面診斷的機會。

所以，要讓ＡＩ在醫療診斷中真正發揮作用，可能需要讓醫生先能夠跟ＡＩ「好好相處」。醫生需要放下成見，認真思考ＡＩ的建議，並學習如何善用ＡＩ的分析能力，而不是只是偶爾問個問題就結束。當然，ＡＩ也不是完全沒有缺點，目前的ＡＩ模型是靠大量資料訓練出來的，還是可能有錯誤或判斷偏差，因此醫生的經驗跟專業判斷還是舉足輕重。

這個案例提醒我們，ＡＩ的確可成為決策輔助，但人的態度會決定其成效。研究顯示，在某些診斷上，單獨使用ＡＩ的準確率高於醫生，這表明ＡＩ已具強大的輔助能力。然而，醫生在使用ＡＩ時，往往仍受到「過度自信」和「確證偏誤」（指人們傾向於尋找、解讀或記住那些符合自己原本信念或觀點的資訊，而忽略或低估與自己信念不一致或相反的證據）的影響。

而對醫療機構而言，ＡＩ在某些方面表現優於醫生，並不代表醫生不再重要，而是說明ＡＩ可以成為決策輔助工具，幫助醫療專業人員做出更準確的判斷。因此，組織應思考如何重新設計醫療流程，讓ＡＩ與醫生的專業可以進行互補，建立ＡＩ─醫生協作模式，營造「ＡＩ友好」的環境，以避免專業人士對ＡＩ可能抱持的懷疑態度，影響ＡＩ應用的有效性。

總體言之，未來ＡＩ絕對會深刻改變醫療領域，但這必須建立在人與ＡＩ之間良好的互動基礎上。醫生要放開心胸接受ＡＩ的輔助，而ＡＩ的設計也要更貼近醫療實際需求，這樣醫療診斷才有機會真正變得更好、更有效率，讓病患得到更好的治療與照顧。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）